Развенчаны мифы о вреде и пользе популярных продуктов

Не стоит создавать список запрещенных продуктов.Миф о том, что существуют полезные и вредные продукты, казалось бы, давно развенчан. Но в него все еще продолжают верть, ограничивая себя в выборе продуктов питания.Нутрициолог Юлия Макаренкова в Instagram пояснила, почему не стоит критично делить продукты на запрещенку и безоговорочно полезные варианты.Кофе — это отличный продукт. Содержит уникальные антиоксиданты, поддерживает работу печени, стимулирует работу желчного пузыря и рекомендован при болезни Альцгеймера, Паркинсона.Кофе натощак и чашка кофе после завтрака — работают по-разному. Кофе натощак взвинчивает и без того высокий кортизол утром и влияет метаболические процессы.Картофель. Прошло время, когда накладывали табу на картофель. Один и тот же продукт, будет влиять на нас по-разному, в зависимости от способа приготовления.Пюре — высококалорийный продукт, потерял свою структуру с добавлением масла, молока. И совсем по-другому наш организм будет реагировать на отварной или запеченный картофель в кожуре. Минимум в два раза меньше калорий, а если еще и охладить — будет еще еда для микрофлоры.Фреши полезнее цельных продуктов. Вы сделали сок, фрукт потерял клетчатку — вы получите чистые жидкие калории. И совсем другое дело, когда цельный продукт.На самом деле природа подумала о нас и создала цельную еду, чтобы мы:Жевать зубами, а не пить калорииМедленно усваивать за счет клетчатки и цельных жировНасыщать, а не ощущать голод через 1,5 часа