Названы четыре фактора риска развития постковидного синдрома

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Постковидный синдром — это лотерея для пациентов, и пока невозможно спрогнозировать, кто выздоровеет быстро и без последствий, а кто будет месяцами страдать от слабости и головных болей. Американские ученые впервые исследовали биологический механизм долгосрочных симптомов коронавируса.Исследование проводили ученые Вашингтонского университета и Шведского медицинского центра в Сиэтле с участием 209 пациентов от 18 до 89 лет. Все они перенесли COVID-19 с различной степенью тяжести. Ученые вели тщательный мониторинг их состояния с момента заражения, во время острой инфекционной фазы, и спустя три месяца после выздоровления. У каждого добровольца брали мазки из носоглотки для ПЦР-тестирования и образцы крови. Кроме того, они регулярно проходили опросы о своих симптомах.Через три месяца 37% пациентов сообщили о трех и более долгосрочных симптомах COVID-19, у 24% были выявлены один-два признака постковидного синдрома. После того, как ученые исследовали результаты анализов и состояние здоровья всех участников, они обнаружили, что практически всех пациентов (95%) связывал минимум один из четырех биологических факторов.Первый из них — это уровень РНК коронавируса в крови на ранней стадии инфекции. Чем выше был уровень вирусной нагрузки, тем больше существовала вероятность развития долгосрочных симптомов, сообщили ученые.Другим фактором, который оказался наиболее распространенным, стало наличие так называемых аутоантител. В норме антитела к перенесенной инфекции вырабатываются для защиты организма от повторного вторжения патогена, однако иногда иммунная система дает сбой и начинает вырабатывать «ложные» антитела, которые начинают атаковать здоровые клетки как чужеродные. Обычно они образуются при аутоиммунных заболеваниях, таких как ревматоидный артрит, системная красная волчанка и других.Третьим фактором является реактивация вируса Эпштейна-Барра, вируса, который поражает большинство людей, как правило, в детстве, а затем обычно переходит в спящее состояние. В США примерно у половины всех пятилетних детей и от 90 до 95 % взрослых есть признаки перенесенной инфекции.«Другие заболевания также могут пробудить этот вирус, и его реактивация связана с такими состояниями, как синдром хронической усталости, напоминающий некоторые случаи длительного COVID-19 и рассеянного склероза», — сообщили ученые.Последним фактором оказалось наличие диабета 2 типа — он был обнаружен у некоторых участников с постковидными синдромами. Как известно, это заболевание связано с хроническим воспалением, которое может способствовать развитию долгосрочных последствий коронавируса.«Мы провели этот анализ, чтобы помочь пациентам, которые придут к врачу и скажут, что испытывают усталость, а в ответ услышат, что им надо просто больше спать. Мы стремились найти какой-то метод количественной оценки, который покажет, что с человеком действительно что-то не так», — сообщили авторы исследования, отметив, что их выводы требуют подтверждения в более масштабных исследованиях.