Смартфоны мешают людям сосредоточиться

До 20% владельцев смартфонов не могут нормально общаться со своими друзьями, поскольку используют слишком много мобильных приложений. Таковы итоги исследования, проведенного социологической службой YouGov.Использование смартфонов в какой-то степени намного упростило нам инструменты коммуникаций с людьми вокруг и в самых дальних концах планеты. Благодаря разного рода мобильным приложением для знакомств и социальных сетям сегодня у среднестатистического пользователя смартфона есть множество друзей и подписчиков по всему миру. Но разговоры с людьми при этом сокращаются, как показало очередное социологическое исследование, так как заходят в тупик. Этот парадокс учёные называют спутанностью сознания из-за смартфонов.Авторы исследования выяснили, что каждый четвёртый человек не может адекватно общаться с друзьями, поскольку и он сам, и его знакомые слишком активно пользуются приложениями. Так возникает эта спутанность из-за влияния самых разных загруженных на смартфон приложений, с помощью которых мы обмениваемся сообщениями с друзьями. Довольно быстро человек начинает забывать о том, кто из его друзей общается с ним и через какое приложение, так что диалог обрывается. Люди просто не понимают, о чём они говорят, с кем, и когда начали этот разговор.Каждый третий, принявший участие в опросе, пропускал вечеринки или важные встречи с друзьями из-за смартфонов. 10% признали, что эти устройства привели к разрыву отношений с друзьями, либо к очень негативному развитию дружбы. Почти половина из опрошенных или 47% готовы были бы использовать всего одно приложение для обмена сообщениями, если бы это было возможно. В исследовании приняли участие около 2 000 пользователей смартфонов. 23% из них сталкиваются с этой мобильной спутанностью сознания. Но данная цифра вырастает до 38%, когда используются сразу три мобильных приложения, и до 43%, когда для общения с друзьями применяются 5 или больше мобильных приложений.