Половина женщин старше 30 бездетна

53% женщин, родившихся в 1991 году, в прошлом году на своё тридцатилетие были бездетными. Такова информация от Офиса национальной статистики Великобритании.Большинство женщин в Англии и Уэльсе, разменяв четвёртый десяток, до сих пор не имеют детей. Их пропорция в прошлом году на момент достижения 30-летнего возраста составляла 53%. Впервые во всей истории отмечается такой уровень бездетности у женщин старше 30. Статистика по этому вопросу собирается с 1920 года.Жившие в том самом далёком году лишь 30% женщин не имели детей к возрасту 30 лет. Среди живших в 1940-е годы 82% женщин в возрасте 30 лет уже имели одного или нескольких детей. Затем наступил очень долгий тренд откладывания беременности и родов и вообще, а также сокращения количества детей в семье, как показывает статистика. Сейчас чаще всего женщины рожают первого ребёнка в 31 год. В конце 1940-х годов эта цифра составляла 22 года. Но представительницы прекрасного пола теперь откладывают роды ради того, чтобы сосредоточиться на развитии карьеры и на поиске достойного партнера.Кроме того, в этом вопросе им изрядно помогают существенно продвинувшиеся технологии экстракорпорального оплодотворения, заморозка яйцеклеток и тому подобные способы отложить беременность на потом, чтобы так называемые лучшие годы жизни потратить на самих себя. И этот тренд наблюдается во многих других странах мира, включая и Россию.