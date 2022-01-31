Приятно горячий чай может снижать высокое давление в течение часа

Приемлемо горячий черный чай может быть эффективным органическим средством с гипотензивным действием.Высокое кровяное давление связано с большей силой давления крови на стенки сосудов, что может повредить их нежные ткани. Этот процесс в конечном итоге может спровоцировать развитие сердечного приступа или инсульта. Но, судя по данным, представленными учеными, питье приятно горячего чая может обеспечить буфер против высокого кровяного давления.«Было доказано, что умеренно горячий или теплый черный чай способен понижать высокое кровяное давление и уменьшать жесткость артерий. Этот эффект проявляется в течение одного часа после употребления», - сообщается в журнале Nutrients.Исследователи изучали влияние черного чая на артериальное давление у гипертоников. Их пациенты употребляли этот напиток или плацебо два раза в день восемь дней. Показатели артериального давления у испытуемых измерялись до и через один, два, три и четыре часа после употребления чая.Ученые установили: после употребления чая индекс жесткости артерий снижался, чего не происходило при приеме плацебо. Эксперты резюмировали, что данный напиток способствует снижению как систолического, так и диастолического кровяного давления. По словам исследователей«регулярное употребление черного чая может иметь значение для защиты сердечно-сосудистой системы».