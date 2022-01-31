Рыбий жир защитит от аутоиммунных заболеваний

Исследователи установили, что витамин D и добавки с рыбьим жиром могут помочь в предотвращении развития аутоиммунных заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Гарвардской медшколы.Прием добавок с витамином D и рыбьим жиром защитит пожилых людей от развития таких аутоиммунных заболеваний, как ревматоидный артрит, псориаз, болезни щитовидной железы и ревматическая полимиалгия. Это воспалительное заболевание, которое вызывает мышечные боли и скованность в плечах и бёдрах. Добровольцы старше 50 лет, которые принимали 2 000 международных единиц (МЕ) витамина D3 свыше 5 лет, на 22% реже сталкивались с аутоиммунными заболеваниями.Отметим, что эта доза в два-три раза превышает рекомендованный суточный норматив витамина D для взрослых людей, который составляет 600 МЕ для людей в возрасте до 69 лет и 800 МЕ для лиц от 70 и старше. Но приём витамина D в течение как минимум двух лет обеспечивал рост защиты от аутоиммунных заболеваний на 39%, как показало исследование. Однако его авторы подчеркивают, что людям не нужно бежать в аптеку и закупать огромные дозы витамина D для защиты от аутоиммунных заболеваний.Приём слишком больших порций этих добавок чреват серьезными последствиями. Витамин D не является водорастворимым, он хранится в жировых клетках тела и может накапливаться до токсического уровня, что приводит к болям в костях и повреждением почек. Поэтому прежде чем самостоятельно употреблять какие-либо добавки, лучше поговорить со своим врачом. Ну а молодым людям вообще вряд ли понадобятся эти компоненты, поскольку они и без того имеют адекватный уровень витамина D благодаря солнечным лучам, молоку и другим продуктам.