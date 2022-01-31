3 недорогие добавки, которые значительно улучшат ваше питание

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Полезные добавки типа ягод годжи, семян чиа или спирулины — прекрасный способ укрепить здоровье, но очень дорогой. Блогер Ксения Татарникова рассказывает о трёх недорогих добавках к пище, которые доступны большинству из нас и обогащают организм почти всеми необходимыми веществами.Рацион современного человека состоит преимущественно из злаковых продуктов и сахара. Во многом именно из-за этого мы страдаем от ожирения, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, у нас слабые тонкие волосы и плохая кожа, мы раньше начинаем стареть. «Как можно больше свежих и разнообразных овощей!» — призывают эксперты и тут же добавляют, что, увы, витаминов и минералов в современных овощах и фруктах, как показывают научные исследования, с каждым годом всё меньше.В таких условиях лучшая стратегия — сознательно включать в свой рацион продукты, максимально обогащённые витаминами и минералами. Среди них есть совсем недорогие, но при этом очень эффективные варианты. Вот три, с которых можно начать.ПроросткиПшеница, овёс, нут (турецкий горох), чечевица «белуга», амарант — их проростки невероятно богаты антиоксидантами и ферментами, веществами, которые тормозят старение клеток, защищают организм от последствий плохой экологии, стресса и неправильного питания.Если вы всегда считали, что полезнее свежей листовой зелени ничего нет, знайте, что проростки принесут вашему иммунитету в десятки раз больше пользы. По сути, это самая свежая еда на свете, и она оказывается у нас на столе максимально быстро, минуя транспортировку из дальних мест, в отличие от овощей и фруктов из супермаркета.Всё, что нужно, — замочить семена в чистой посуде с небольшим количеством воды (1 сантиметр над уровнем семян) на 8–12 часов. Проростки любят тепло, темноту, им нужно не так много воздуха, поэтому посуду лучше накрыть марлей или неплотно прикрыть крышкой и поставить в закрытый шкаф.Если вы новичок, начните с пшеничных ростков. Они самые вкусные, подходят всем и быстро прорастают. Покупать семена нужно специально для проращивания, они продаются во всех магазинах здорового питания и в аптеках.Пшеничные проростки богаты железом, калием, магнием и цинком, а также витамином Е, поэтому улучшают кровообращение, работу желудочно-кишечного тракта (показаны при гастритах, колитах), нервной системы, оздоравливают кожу, волосы и ногти.Освоившись, можно переходить к амарантовым проросткам (цена — 150 рублей за 200 граммов). Этот уникальный продукт единственный из проростков содержит сквален — вещество, которое обогащает организм кислородом (большинство из нас испытывает недостаток кислорода, из-за этого страдает иммунитет). Кроме того, проростки амаранта содержат много белков, дефицитных полиненасыщенных жирных кислот, они подавляют рост раковых клеток и укрепляют иммунитет.ВодорослиЗабудьте о консервированной морской капусте, утопающей в масле, уксусе и соли: пользы в ней в таком виде немного. А вот измельчённые сухие водоросли фукус — настоящее сокровище. В таком виде водоросли похожи на крупную соль и прекрасно заменяют её в любом блюде (супы, рагу, макароны, картофель, ризотто, тёплые салаты с крупами и так далее).Просто добавьте по одной чайной ложке на порцию за 15 минут до готовности, и вы обогатите своё блюдо кальцием, калием, цинком, марганцем, железом, витаминами С, D, В12, а также альгинатом — это вещество выводит из организма тяжёлые металлы и радионуклиды.Водоросли укрепляют скелет, волосы, ногти и зубы, препятствуют образованию тромбов, улучшают процесс расщепления жиров, деятельность пищеварительного тракта.КуркумаПриправа весёлого оранжевого цвета, которую в Индии выращивают на протяжении столетий и считают лекарством от всех болезней, действительно являет собой мощнейший антиоксидант. Она содержит куркумин — фитонутриент, который подавляет воспалительные процессы в тканях и тем самым улучшает работу иммунной и эндокринной систем.Этот продукт способен уберечь от инсульта: куркума препятствует разрыву сосудов в мозге и, как следствие, возникновению внутримозговых кровоизлияний.Куркуму стоит добавлять во все блюда — от супов до салатов. Кроме того, полезно есть её по одной чайной ложке в день (не больше, иначе может возникнуть аллергия), смешивая с мёдом, урбечем и миндальным или кокосовым молоком в пасту.