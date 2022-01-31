Врач Михалева: определенные продукты помогают снижать высокое давление

По словам врача эндокринолога Оксаны Михалевой, понижать высокое кровяное давление помогают в том числе продукты, богатые флавоноидами.В своем интервью врач сообщила, что определенные продукты питания обладают гипотензивным эффектом – содержащиеся в них активные биологические компоненты способствуют снятию напряжения со стенок кровеносных сосудов.Михалева заметила, что такие продукты условно делятся на группы.С флавоноидами. Вещества биофлавоноиды содействуют расширению сосудов, что снижает давление крови на их стенки. Этих ингредиентов много в гранатовом и апельсиновом соке, шоколаде, какао.С азотом. Продукты, которые его содержат, помогают сосудам расслабляться. Лидер данной группы – это обычная свекла, также действен свекольный сок.С ненасыщенным жирными кислотами. Жирная рыба, не содержащая соли, является лучшим источником омега-3. Данный тип жиров делает сосудистую ткань более эластичной и выносливой.С кальцием. Михалева рекомендует гипертоникам включать в рацион молочные, кисломолочные продукты, перекусывать орехами, добавлять в блюда зелень.Ферментированные. Такие продукты содержат пробиотики – например, это натуральные йогурты, кимчи, напиток из чайного гриба.«Пробиотики стимулируют выработку конъюгированной линолевой кислоты в кишечнике, которая способствует снижению давления».С ликопином. Этот природный антиоксидант благоприятно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы. Чтобы получать его, полезно пить томатный сок (без соли), употреблять помидоры (лучше после термообработки), пить напитки на основе шиповника.С магнием. Данный минерал оказывает сосудорасширяющее действие. Его много в цельнозерновых продуктах, бобовых, листовых салатах, орехах.