Ученые рассказали о последствиях отказа от сахара

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Полностью отказаться от употребления сахара у человека вряд ли получится, ведь он содержится в большинстве продуктов питания. Он входит в состав как вредных продуктов, так и полезных. Специалисты рассказали, что произойдет с организмом человека благодаря отказу от сладкого (конфет, газировок и прочего) всего на 30 дней.Во-первых, нормализуется настроение. Как известно, сахар обладает свойством поднятия настроения, однако он же и приводит настроение в упадок. Исследования показали, что сладкоежки чаще страдают от депрессивных расстройств.Во-вторых, реже будут возникать простудные заболевания. Повышенный уровень сахара в крови приводит к возникновению хронических воспалительных процессов и создает благоприятную среду для развития различных патогенов.В-третьих, удастся скинуть лишний вес. Продукты с сахаром содержат в себе большое количество калорий, но не являются питательными. Это заставляет человека есть больше и чаще. Снизив количество потребляемых сладостей вы станете употреблять больше белков, жиров и медленных углеводов. Это позволит дольше ощущать сытость и намного быстрее наедаться.Наладится здоровье зубов и десен. Сахар провоцирует возникновение кариеса и приводит к росту количества бактерий в полости рта. Отказ от сладкого позволит нормализовать состояние зубов, десен и избавиться от неприятного сахара изо рта.Уменьшится нагрузка на сосуды крови. Это происходит благодаря уменьшению уровня «плохого» холестерина.Также нормализуется сон. Сахар приводит организм в состояние бодрости. При чрезмерном употреблении сахара повышается уровень гормона стресса — кортизола, который мешает уснуть и нарушает качество сна.