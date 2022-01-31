10 причин опасаться синего света смартфона

Мы живем в эпоху смартфонов. С утра до вечера человек пользуется всевозможными устройствами: компьютерами, мобильными телефонами, телевизорами. Все двайсы объединяет общее свойство - синее излучение экрана. Оно наносит незаметный, но существенный вред здоровью.Телевизоры, мониторы компьютеров и смартфонов излучают синий свет. Телевизор мы смотрим, находясь от него на расстоянии до 4 метров, монитор компьютера / ноутбука от нас отделяют примерно 60 сантиметров, а смартфон мы держим буквально перед глазами. Какой вред получает человек от контакта с синим излучением этих устройств?Синий свет устройств вреден для здоровьяЭто не естественный для человека светВ магазине, торгующем электролампами и LED-светильниками, у вас поинтересуются, где вы планируете эти лампы использовать. На упаковке указывается температура света по Кельвину (2700-7000).Дома рекомендуют использовать лампы температурой 2700-3500 К, их общее название warm light / white (тёплый белый свет), он по спектру максимально приближен к солнечному. В офисах применяют лампы 3500-5000 К, категории «естественный дневной свет» (natural white).Считается, что такой свет повышает эффективность работы.Мировая практика показывает, что производители освещения считают синий свет для нас не самым полезным.Производители гаджетов признают проблему, связанную с синим светомОб этом свидетельствует функция в устройствах «фильтр синего цвета». Это позволяет сберечь зрение. При активации функции на изображение монитора накладывается красный или жёлтый цвет, что нейтрализует вредное влияние.Функцию в вечернее время советуют включать доктора.Скрытый вредНегативное воздействие синего излучения не проявляется мгновенно. Оно аккумулируется в течение долгих лет.Напряжение глазСинее излучение является коротковолновым, с высокой частотой колебаний. Оно не может проникать глубоко в глаз, в результате мы напрягаем зрение. Как следствие - повышение внутриглазного давления.Разрушение сетчаткиПод действием синего света в глазах вырабатывается пигмент, разрушающий клетки и вызывающий деградацию сетчатки. Показательно, что проблема молодеет из-за использования гаджетов, хотя раньше это считалось патологией пожилых людей.Проблемы со сномЗа качество сна в организме отвечает мелатонин. Этот гормон синтезируется исключительно в темноте. И если вы любите полежать в постели пару часов с девайсом, бессонница неизбежна. К тому же, синий свет организм воспринимает как утро, и сонливость исчезает.Избыточный вес и диабетСбои в режиме «сон-бодрствование» способствуют повышению сахара в крови и снижению синтеза лептина, отвечающего за чувство насыщения. В результате – походы к холодильнику поздним вечером и ночью. А стабильно повышенный показатель сахара ведет к развитию диабета.Старение кожиСинее излучение при контакте с кожей действует на белки коллаген и эластин. В результате подвергается разрушению защитный барьер, ухудшается клеточная регенерация и запускается процесс старения.Усиление отрицательного действия ультрафиолетаИзбыток УФ-лучей вызывает целый ряд нежелательных последствий, для здоровья. А синее излучение гаджетов ухудшает клеточную защиту от ультрафиолета, что особенно негативно отражается на состоянии кожи.Дети относятся к группе рискаС годами глазной хрусталик мутнеет и слабее пропускает свет. Но дети подростки не имеют подобной «защиты», и действие синего света особенно активно воспринимается детьми.Как минимизировать влияние синего светаМаксимально увеличить расстояние от монитора.За пару часов до сна убрать гаджеты.Включать на девайсах «фильтр синего цвета».Пользоваться очками с отражающими синий свет стеклами.