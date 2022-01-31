Дерматолог рассказала, как правильно выбрать патчи для кожи вокруг глаз

Маски и патчи являются самым востребованным косметическим средством, если не считать еще более популярные увлажняющие кремы. Как правильно выбрать патчи для кожи вокруг глаз — рассказала косметолог Татьяна Егорова.Патчи, несмотря на свой статус трендовой косметики, действительно обеспечивают очень хорошую эффективность. Сегодня их используют не только женщины, но и мужчины, которым нужно, например, скрыть следы бессонной ночи. Но для того, чтобы патчи работали как надо, нужно правильно выбрать средство.По словам дерматолога и косметолога Татьяны Егоровой, патчи для кожи вокруг глаз действительно позволяют освежить лицо и разгладить кожу, и это очень важно для кожи вокруг глаз, которой традиционно уделяется не так много внимания при обычном уходе. "Кожа вокруг глаз — очень тонкая, поэтому ей нужен особый уход. Учитывая тонкость кожи, все питательные вещества из патча проникают в нее по всей глубине, что позволяет получить хороший эффект", — отметила специалист.Косметолог добавила, что выбирать патчи следует под решение конкретной проблемы с кожей. Если есть проблема пигментации, то нужно использовать патчи с койевой и феруловой кислотами, арбутином и витамином C. Если вы хотите бороться с мелкоморщинистостью кожи, то остановите свой выбор на патчах с содержанием коллагена. При подборе патчей нужно принимать во внимание индивидуальную непереносимость отдельных компонентов.