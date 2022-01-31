Когда термометр врет: медики напомнили правила измерения температуры

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Что следует учитывать при использовании разных видов термометров.Сейчас в продаже есть три вида бытовых термометров — ртутный, электронный и инфракрасный.Ртутный термометрВо многих странах ртуть уже запрещена к использованию. Ее заменили на сплав трех металлов — галлия, индия и олова. Такие термометры для измерения температуры тела человека можно приобрести и в Украине. Правда, стоят они в два раза дороже ртутных. Но и не представляют собой такой опасности.Многие с детства знают, как им пользоваться — сунул в подмышку, подождал пять минут, и всё. Однако, на практике измерять температуру ртутным градусником не так просто. Вот на что необходимо обратить внимание, если хотите правильно измерить температуру в подмышкеРтутный градусник показывает максимальную температуру, поэтому держать его нужно не пять, а десять минут.Подмышка должна быть сухой и чистой — для получения правильного результата нельзя, чтобы она была смазана кремом или антиперспирантом/дезодорантом.После использования и перед ним ртутный столбик нужно стряхнуть. Прижимать к коже кончик термометра нужно вплотную. Воздух плохо проводит тепло, и показания градусника будут неправильными, если он свободно расположен в подмышечной впадине.Стоит также напомнить, что более точные показания можно получить, если использовать термометр анально или орально. Но оба способа более опасны, особенно если измерять температуру у детей и менее комфортны.Обратите внимание на то, что в этих двух случаях показания будут не только более точными, но и более высокими. При измерении ректальной температуры (в заднем проходе), как и во рту, тела термометр у здорового человека показывает 37-37,5°С, а у ребенка до 38°С. Наверное, не стоит говорить о том, что для таких измерений лучше чтобы у детей и взрослых были отдельные градусники. И снова хочется отметить, что стеклянные термометры — очень хрупкие. Поэтому будьте предельно осторожны с ними.Электронный термометрЭтот вид градусников очень любят дети, ведь в конце измерения температуры он издает звук. Он безопасен. Но и у него есть особенности, из-за которых погрешность в измерениях растет.Электронный термометр может ошибаться даже на целый градус, если сразу же после звукового сигнала вынуть его. На самом деле после этого в течение двух-трех минут он продолжает вычислять среднюю температуру, которая может в этом промежутке «скакать».Электронным градусником тоже можно измерять температуру ректально и во рту. Перед оральным применением нельзя пить горячие и холодные напитки, есть мороженое и другие блюда, температура которых значительно выше или ниже комнатной.Инфракрасный термометрИнфракрасный бесконтактный градусник дает самые большие погрешности. Особенно, если перед использованием не протереть датчик. Ошибка возникает из-за того, что лучу приходится преодолевать большее расстояние, чем в случаях с электронным и ртутным термометрами. Нельзя, чтобы луч попадал в глаза. Но и у этого вида термометра есть достоинства:он позволяет не прикасаться к больному (или предположительно зараженному) человеку;память термометра позволяет просматривать динамику изменений температуры (различные модели могут запоминать от 8 до 50 измерений);в некоторых моделях есть звуковой сигнал, сообщающий о завершении измерения;отдельные инфракрасные термометры имеют цветовую индикацию в зависимости от температуры;может отключаться звук и подсветка, чтобы не беспокоить, например, спящего ребенка во время измерения температуры;можно выбрать термометр с автоматическим отключением для экономии зарядаВ любом случае, какой бы термометр вы ни купили, советуем сначала проверить несколько раз им температуру у всех членов семьи и записать ее. В идеале, если речь идет о контактных градусниках, лучше будет, если у каждого человека будет свой термометр.