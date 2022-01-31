Вы думаете, что спите достаточно, но это не так

Мы можем пойти спать в 22:00, но при этом проворочаться в постели два с лишним часа и уснуть уже за полночь. Вряд ли такой сон можно считать хорошим. В нашем сегодняшнем посте мы поговорим о том, как понять, эффективен ли ваш сон, и как сделать его таким.Многие люди думают, что спят достаточно, но на деле это не всегда так. Они могут лежать в постели на протяжении семи часов, но проспать из них пять-шесть. Неудивительно, что на следующий день они чувствуют себя усталыми и разбитыми.Даже если вы ложитесь спать не поздно, но спите неэффективно, пользы от этого мало. К счастью, сегодня есть отличные трекеры, которые позволяют понять, насколько эффективным был наш сон. Также есть множество практических советов, как увеличить эффективность сна.Исследования в этой области начались сравнительно недавно. И на данный момент нет одного определённого магического числа, приближение к которому означало бы на 100% эффективный сон. В конечном счёте, определяющее значение имеют ваши ощущения: чувствуете ли вы себя на утро отдохнувшим, бодрым и способным сосредоточиться на делах. Всё это слишком сложные понятия, которые нельзя измерить одной-единственной цифрой.Как измерить эффективность снаЕсть три основные составляющие хорошего сна: как долго вы спите, в какое время дня вы уснули, а также эффективность (то есть качество) вашего сна.До того момента, как фитнес-трекеры поступили в продажу, мало кто слышал об эффективности сна — возможно, только специалисты. Есть способы, которые помогают измерить этот параметр. Например, актиграфия — регистрация двигательной активности человека с помощью датчика, закрепляемого на запястье.Сегодня есть множество приложений для смартфонов, которые могут отследить любые ваши движения во время сна благодаря встроенному в смартфон акселерометру. Также приложения могут отслеживать фазы сна и разбудить вас тогда, когда пора вставать.Конечно, не стоит полагаться исключительно на данные, которые предоставят вам гаджеты. Ваш организм и сам способен сообщить о том, что что-то не в порядке. Например, вы чувствуете постоянную чрезмерную сонливость днём или долго лежите ночью в кровати и никак не можете заснуть.Если вы постоянно будете наблюдать за своим сном, то через некоторое время сможете понять, что мешает вам хорошо засыпать, спать и высыпаться. Возможно, вам придётся что-то поменять в своей жизни, например ложиться спать чуть раньше или перестать есть и смотреть ужастики на ночь.Как повысить эффективность своего снаВыключите телевизор, компьютер и телефон за час до сна. Или хотя бы за 30 минут, если чувствуете, что не успеваете завершить все дела. Причина, по которой стоит это сделать, проста: наш мозг воспринимает синий свет, который исходит от гаджетов, как сигнал о том, что сейчас дневное время суток.Составьте себе график сна. Старайтесь ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время ежедневно. Это поможет вам более-менее структурировать свой день.Не занимайтесь интенсивными физическими упражнениями перед сном. Многие из нас думают, что благодаря физическим нагрузкам мы утомимся и заснём крепче. Но на деле это не всегда так: физические упражнения могут поднять температуру нашего тела, а из-за этого заснуть нам будет тяжелее.Не пейте алкогольные напитки перед сном. Да, на первый взгляд нам может показаться, что алкоголь поможет лучше заснуть. Но не стоит забывать, что он способен сделать наш сон беспокойным.В погоне за эффективным сном не забывайте, что вы не бездушный робот, а живой человек, а значит, не всё и не всегда бывает идеально. Кстати, если вы засыпаете не сразу после того, как легли и выключили свет, то не нужно думать, что у вас проблемы со сном. Это вполне нормально — поворочаться в кровати 20–30 минут, прежде чем упасть в объятия Морфея.