Как меняет организм привычка пить воду

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Для полноценной работы нашего тела и нужно ежедневно пить много чистой воды.Вода — один из важнейших ресурсов на этой планете. А может быть — самый важный. Ведь организм человека — на 70% состоит из воды. Мы часто слышим и читаем, что нужно пить как можно больше воды: минимум 2 литра в день. А если нам не хочется столько пить? Если нет жажды? Что будет с телом, если мы будем пить намного больше воды, чем нам хочется.Вы даже не представляете, как много воды содержат некоторые органы нашего тела. Так, например, в лёгких находится до 90% воды, а в мозге — около 75%. Для полноценной работы нашего тела и нужно ежедневно пить много чистой воды.Зачем нам нужна водаЭто — транспорт для питательных веществВода участвует в обмене веществ. Циркулируя вместе с кровотоком, она «развозит» питательные вещества и кислород по всем органам и участкам организма. То есть, при её дефиците, организм будет страдать не только от обезвоживания, но и от недостатка питательных веществ, а также кислородного голодания.Кровь на 80% состоит из воды. И дефицит воды, в первую очередь отражается на ней, приводя к её повышенной вязкости. Ни к чему хорошему это, конечно, не приводит: повышается риск тромбозов, варикозной болезни вен и даже инсультов и инфарктов.Вода выводит токсиныС потом и мочой организм выводит все вредные вещества, токсины и шлаки. Если телу не будет хватать воды на эти опции, продукты распада начнут застаиваться в организме. Это может даже привести к отравлению.Вода участвует в пищеваренииВода полностью сопровождает процесс пищеварения. Она участвует в формирование слюны, от её количества зависит влажность слизистых оболочек и качество расщепления пищи. При дефиците воды замедляется выработка пищеварительных ферментов, ЖКТ работает вяло, полупереваренная пища бродит в кишечнике, вызывая воспалительные процессы.Ещё одно последствие дефицита воды: желудочный сок становится более кислым и слишком концентрированным, а это может привести к гастриту с повышенной кислотностью и даже язве.От воды зависит терморегуляция телаЛюди, у которых нет проблем с обезвоживанием, легче переносят, как жару, так и холод. Всё дело в том, что вода участвует в терморегуляции, она помогает нам сохранять тепло в холодное время года и терять его в жару.И здоровье суставовПроцесс развития артритов и артрозов сложный, но в немалой степени он зависит и от элементарного дефицита воды. Когда телу не хватает воды, оно автоматически отправляет этот важнейший ресурс на «передовые позиции»: в мозг, кровь, сердце, почки, печень…А суставы получают «остаток». В результате хрящевая ткань суставов теряет упругость, становится плотной, количество синовиальной жидкости, «смазывающей» суставы, снижается.Вода спасает кожу от морщинЭтот орган тоже снабжается водой по остаточному принципу. Поэтому обезвоживание видно, буквально «налицо». Кожа, недополучающая влагу, быстро теряет упругость, теряет красивый цвет и покрывается морщинами.Кроме кожи от недостатка воды страдают, также, волосы и ногти. Ногти становятся более слабыми и ломкими, волосы тускнеют, выпадают и секутся.Что будет с телом, если пить слишком много водыНо во всём нужно знать меру. Слишком большое количество воды, да ещё выпитое достаточно быстро, может навредить организму. Почки могут выводить из организма не более 0,8-1 литров в час. Поэтому, если вы решите пополнить свои запасы воды, так сказать, одномоментно, выпив более 3 литров за короткий период, в организме могут развиться симптомы гипергидратации.Это чревато стремительным набором веса, отёками, повышением давления и нарушениями работы важнейших внутренних органов: почек, сердца и лёгких.Переизбыток воды уменьшает концентрацию электролитов в крови. Особенно это касается натрия, который поддерживает баланс между жидкостями внутри и снаружи клеток.Сколько воды нужно пить в суткиТочной и единой нормы нет. Да это было бы и неправильным, нельзя всех мерить одним мерилом. Согласно советским нормам, взрослым людям следовало потреблять миллилитр жидкости на каждую калорию пищи. То есть около 2-2,5 л жидкости в день.Сегодня, по разным рекомендациям диетологов, суточная доза воды колеблется от 30 до 50 миллилитров на килограмм веса. То есть, если усреднить эти рекомендации, то человеку с весом в 60 килограммов нужно пить около 2,4 литра воды в день. Мужчинам рекомендуют пить 2,5 — 3,7 литров воды в день, женщинам — 2 — 2,7 литров.Как понять, что организму не хватает водыСамый простой и естественный показатель — жажда. Этого достаточно, чтобы понять — вашему телу не хватает этого ценнейшего ресурса. Однако нужно знать, что жажда наступает, когда организм теряет около 1-2% влаги. А это считается первым признаком обезвоживания.При потере 2% жидкости от массы тела, у человека возникает сильная жажда, при потере до 10% — кружится голова и возможны галлюцинации, при потере 12% — требуется срочная медицинская помощь.Основные признаки обезвоживания: потемнение мочи и уменьшение её суточного объёма, головные боли, усталость и вялость, сухость во рту и глазах, сухость кожи, учащенное сердцебиение и низкое давление.Нужно ли пить, если не хочетсяНужно. Как вы уже сами поняли, жажда — сигнал первой степени обезвоживания организма. Нужно больше пить воды если вы тренируетесь и у вас физическая работа, если вы много ходите и если у вас постоянные стрессы.Начинайте день с одного-двух стаканов воды, за 30 минут до завтрака. В течение дня воду желательно пить постепенно, небольшими глотками. А вот перед сном, как раз, нужно остановиться. В это время циркуляция лимфатической системы замедляется, жидкость застаивается, есть риск того, что на утро вы проснётесь с отёками.И ещё один момент. Диетологи советуют пить тёплую воду. Она усваивается намного лучше, чем холодная. Да и энергии на её усвоение организм потратит меньше.