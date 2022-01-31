Польза чеснока: природный антикоагулянт и лечебное средство

Благодаря своим компонентам чеснок способен блокировать формирование тромбоцитного агрегата. Другими словами, он позволяет избежать появления тромбов. Чтобы использовать антикоагулянтные свойства чеснока, следует употреблять его сырым.Чеснок можно сравнить с лекарством. Прежде всего, польза чеснока в том, что он обладает высокой антикоагулянтной способностью, но без побочных эффектов. Другими словами, он замедляет свертываемость крови.В сущности, чеснок подходит не только для профилактики, но и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Узнайте в этой статье, какими еще свойствами он обладает!К сожалению, у этого продукта специфический вкус. Поэтому мы расскажем о лучших способах его употребления. Кроме того, вы узнаете о ряде противопоказаний.Польза чеснокаИтак, чеснок – это лекарственное средство. Его широко применяют с древних времен. Он принадлежит к тому же семейству, что и лук, поэтому они обладают схожими целебными свойствами.В кулинарии он также очень популярен. Зубчики чеснока обладают острым вкусом и характерным, интенсивным ароматом. Неудивительно, что его используют в качестве приправы во многих рецептах. Однако разберемся сначала, в чем заключается польза чеснока.Аллицин, содержащийся в чесноке, представляет собой органическое соединение серы. Именно он придает характерный запах и обеспечивает лечебные свойства.Чеснок также богат витаминами А, В, С и Е и минералами. Среди них марганец, селен, кальций и железо.Антикоагулянтные свойстваКак мы уже писали, чеснок содержит соединения серы. Они обуславливают его способность блокировать свертывание тромбоцитов и, следовательно, препятствуют образованию сгустков крови.Доказано, что употребление чеснока может оказывать такой же эффект, что и лекарства антикоагулянты.Важно отметить, что чеснок действует наиболее эффективно в сыром виде. Однако, польза чеснока сохраняется и после тепловой обработки.Поэтому перед тем как начать его использовать, стоит проконсультироваться с вашим врачом. В особенности, если вы уже принимаете какие-либо лекарства.Не стоит также употреблять чеснок перед операциями. Это увеличивает риск кровотечения.Другие преимущества для здоровьяПомимо тех, что мы указали выше, чеснок обладает множеством других полезных свойств.В частности, польза чеснока следующая:Во-первых, он предотвращает сердечно-сосудистые заболевания. Среди них повышенный холестерин, гипертония, сердечные аритмии и т. д.Во-вторых, способствует хорошему кровообращению.В-третьих, это натуральный антибиотик, который укрепляет иммунную систему и помогает бороться с вирусами и бактериями.А еще чеснок – это натуральный антибактериальный препарат. Кроме того, он борется с вирусами и грибками. То есть, помогает избавиться от паразитов.Он содержит мощные антиоксиданты, которые защищают клетки от окисления, а также от преждевременного старения.Его соединения помогают выводить вредные вещества, присутствующие в крови.Это естественное противовоспалительное средство, которое помогает при дискомфорте и боли.Он поддерживает работу мозга и полезен при нейродегенеративных заболеваниях.Нормализует бактериальную флору кишечника.Является профилактикой рака, в частности желудочно-кишечного тракта.Снимает заложенность носа при простудных заболеваниях и способствует устранению мокроты.Улучшает работу почек и мочевого пузыря.Помогает регулировать пищеварение. В частности, полезен при запоре и для того, чтобы улучшить аппетит.Что делать, если вы терпеть не можете чеснок?Вас впечатлила польза чеснока, но вы не можете заставить себя его есть? Или, может быть, вам становится от него плохо? Предлагаем следующие варианты:Во-первых, не ешьте чеснок натощак или перед сном. Во-вторых, не ешьте его отдельно. Сопровождайте другими продуктами, особенно теми, которые могут “замаскировать” сильный запах. Попробуйте сочетать его с тостами, картофелем, супами, гаспаччо и т. д.С другой стороны, вы можете вводить чеснок в вашу диету поэтапно.Принимайте его в капсулах. Возможно, так он не вызовет негативной реакции.Добавляйте в супы. Хотя его эффективность будет ниже, лечебные свойства останутся.Попробуйте тибетское лечение чесноком. Этот древний метод очень полезен.Еще советуем запивать чеснок большим количеством жидкости и вводить его в диету постепенно. Так ваш организм сможет легче привыкнуть к нему.Какие есть противопоказания?В следующих случаях вы должны перестать есть этот продукт:Если у вас аллергия. Проконсультируйтесь у вашего аллерголога.В некоторых случаях чеснок может провоцировать астму. Вы должны сразу же прекратить прием.Если у вас очень слабая пищевая переносимость чеснока. Иначе говоря, он вызывает такие симптомы, как проблемы с пищеварением, диарея, газы и т. д.Люди с анемией не должны злоупотреблять чесноком. Однако в небольших количествах он полезен.Если у вас язва желудка.Если вы принимаете препараты, снижающие свертываемость крови. В этом случае стоит проконсультироваться с вашим врачом.Перед хирургическим вмешательством.