Психологи назвали 10 способов повысить самооценку

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Они действительно работают.Самооценка — это психологический феномен, который означает то, как человек видит себя и оценивает. Довольно часто самооценка личности бывает занижена, то есть реальные возможности человека выше, чем его представления о них. К счастью, это — не фиксированная величина, и мы можем эффективно помочь себе сами.10 действенных способов, как повысить самооценку и уверенность себе, перечислила в Instagram психолог Айжана Абдулдаева.Важные пункты для повышения самооценки:1. Научитесь слушать себя, а не окружающих.При низкой самооценке человеку важнее, что говорят другие, чем то, что он думает или чувствует сам.2. Перестаньте себя критиковать за малейшие промахи.Постоянная критика ведет к тому, что вы начинаете замечать в своей жизни и своих поступках только негатив.3. Ведите дневник успеха.Замечайте свои достижения и успехи, в этом поможет каждодневное ведение дневника успеха. Каждый вечер записывайте даже самые маленькие достижения и победы.4. Не откладывайте дела на завтра.Большое количество отложенных и не законченных дел ведут к чувству внутренней неудовлетворенности.Человек начинает чувствовать себя неполноценным.5. Не бойтесь совершить ошибку.Учитесь не воспринимать ошибки как тотальное поражение. Каждая ошибка – это возможность выучить новый урок и продвинуться в понимании жизни.6. Умейте отказывать.Способность говорить нет, когда я не хочу делать то, что мне предлагают другие, а так же думать и чувствовать, как другие, повышает уверенность в себе.7. Формируйте свою идентичность.Каждый из нас имеет несколько ролей. Мужчина или женщина, мать или отец, дочь или сын, муж или жена, начальник или подчиненный, и т.д.Хорошее понимание себя предполагает, что я знаю, кто я и какой я, в каждой из своих ролей.8. Научитесь распознавать и удовлетворять свои потребности.Потребности отвечают на вопрос, что я хочу и в чем я нуждаюсь?9. Научитесь делать выборы.Выборы важная часть нашей жизни. Способность понимать между чем и чем я выбираю, преодолевать внутренние конфликты от противоречивых потребностей — дает возможность брать на себя ответственность и делать важные выборы в своей жизни.10. Пойдите к психотерапевтуВ каждом из выше перечисленных пунктов могут быть сложности и застои. Поэтому если вы не можете самостоятельно справиться с проблемой, рекомендую обратиться к специалисту. Способность признавать свою беспомощность и обращаться за поддержкой также способствует хорошей опоре на себя, доверию к миру, а значит и укреплению своей самооценки.