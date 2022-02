5 главных плюсов тыквы

Один из самых популярных овощей в России тыква обладает целым набором полезных компонентов для здоровья. Отметим, что вся тыква является съедобной, включая кожуру, мякоть и даже семечки, нужно лишь удалить волокнистые фрагменты, которые удерживают семена.Здоровье кожи. Тыква богата полезными для кожи питательными веществами, включая витамины C и Е, а также бета-каротин, играющими важную роль в здоровье кожи. Витамин C не вырабатывается организмом, поэтому важно получать его из пищи для формирования делающего нашу кожу упругой коллагена. Он также предотвращает образование синяков и заживляет раны.Здоровье глаз. Низкий уровень витамина А приводит к снижению зрения и даже к слепоте. Бета-каротин с витаминами C и Е помогают защищать глаза и уменьшать риск болезней зрения. Тыква - отличный источник каротиноидов, уровень которых связан со снижением риска катаракты.Поддерживает иммунитет. За счёт обеспечивающего тыкве ярко-оранжевый цвет бета-каротина, превращающегося после употребления в витамин А, этот овощ играет важную роль в укреплении иммунной системы, чему также способствует и витамин C.Снижает риск метаболического синдрома. Так называют комбинацию из диабета, ожирения и гипертонии, которая увеличивает риск ишемической болезни сердца и инсульта. Японские ученые еще в 2015 году доказали, что за счёт каротиноидов в диете метаболический синдром можно предотвратить.Предотвращает рак. Не существует отдельных суперпродуктов, защищающих от рака, а некоторые его факторы риска не связаны с питанием. Но нельзя и умалять влияние диеты. Тыква содержит каротиноиды, обладающие антиоксидантными свойствами, витамины А и Е, защищающие от некоторых видов рака вроде опухолей груди.