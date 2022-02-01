Почему читать полезно для здоровья

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Нам давно говорили, что надо очень много читать, чтобы быть умными. Но у чтения есть и некоторые другие преимущества для здоровья.Укрепляет связи в мозгеЧтение способствует установлению новых связей между различными частями мозга. Небольшое исследование 2013 года показало, что чтение какого-нибудь романа увеличивает взаимодействия между частями мозга, которые контролируют обработку речи. Чтение вызвало долгосрочные изменения в двусторонней соматосенсорной коре - части мозга, которая обрабатывает сенсорную информацию.Предотвращает возрастное снижение когнитивных функцийЧтение как часть процесса познания включает в себя способность учиться, запоминать и делать суждения. Внимание и память — это два аспекта когнитивного функционирования, которые наиболее подвержены старению. Ученые считают, что чтение может уменьшить возрастное снижение когнитивных функций. Чтение даже связано с более низким риском старческого слабоумия.Снижает уровень стрессаВсего 30 минут чтения в день могут уменьшить физические и эмоциональные признаки стресса. В ходе исследования после получасового чтения у добровольцев наблюдалось снижение физических маркеров стресса, таких как частота сердечных сокращений и артериальное давление, по сравнению с тем, что было до чтения. Увы, сегодня чтение новостей не может быть расслабляющим. Вместо этого лучше выбрать романы, рассказы или другие материалы.ДолголетиеЧтение не только полезно для здоровья мозга, но и связано с увеличением продолжительности жизни. Большое 12-летнее исследование, опубликованное в 2017 году, показало, что чтение книг связано с 20-процентным снижением риска смертности. Конечно, книга не может увеличить продолжительность жизни сама по себе, но она связана с общим здоровым образом жизни и меньшим риском ранней смерти.Улучшает память и концентрациюХотя мозг не является мышцей, он все равно получает пользу от физических упражнений. Подобно тому, как поднятие тяжестей делает наше тело сильнее, чтение может укрепить память и концентрацию. Когда люди читают, то создают «мысленную карту» написанного текста. Эта карта помогает обрабатывать слова, которые мы читаем, а также запоминать знания.