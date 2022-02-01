Плюсы и минусы сна без одежды

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Некоторые люди предпочитают спать вовсе без одежды, другие довольствуются нижним бельём, а кто-то покупает и модные пижамы. Сон в натуральном виде имеет немалые преимущества, но у него есть и определенные недостатки.Человек был создан для того, чтобы спать обнажённым. Сон без одежды способствует поддержке естественных ритмов сна и бодрствования или так называемых циркадных циклов. Считается, что именно в таком натуральном виде мы получаем самый глубокий и спокойный сон. Без одежды улучшаются терморегуляция и некоторые сенсорные сигналы. Есть данные о том, что сон без одежды повышает качество сна. В этом состоянии температура тела снижается, а сон становится более крепким, из-за чего мы реже просыпаемся по ночам.Особенно полезно спать без одежды для женщин, так как гинекологи полагают, что некоторое количество времени без тесного или влажного нижнего белья помогает снизить риск грибковой инфекции влагалища. Но и у мужчин есть свои преимущества. Тесное обтягивающее нижнее бельё сокращает количество сперматозоидов, что показывали исследования. Наконец, есть и некоторые чувственные причины спать без одежды - человек становится более чувствительным и восприимчивым к прикосновениям. А это повышает качество интимной жизни.Теперь разберёмся с минусами. Первый связан с гигиеной - если вы недостаточно часто стираете бельё, то количество бактерий в постели растёт. Во время сна из нашего тела выделяются газы, а также незначительное количество фекалий, которые перехватываются как раз нижним бельем. В его отсутствие они попадают прямо на простыни. Сама кровать может содержать некоторые аллергены, негативно влияющие на здоровье. К примеру, пылевых клещей, плесень и перхоть домашних животных. Если у вас чувствительная кожа, то лучше спать в одежде. Ну и самая очевидная причина - некоторым людям просто очень холодно спать без одежды. Конечно, вы не заболеете от переохлаждения, но некоторые вирусы в организме при снижении температуры могут размножаться быстрее.