Черный чай помогает справиться с высоким кровяным давлением

Высокое кровяное давление или гипертония, может увеличить риск опасных для жизни сердечно-сосудистых осложнений и в конечном итоге привести к сердечному приступу и инсульту. Но есть доступный способ несколько сократить эти риски, о котором.Как утверждают британские эксперты, помочь нормализовать давление может обычный черный чай, но употреблять его необходимо в умеренных количествах. Также отмечается, что видимый эффект наступал примерно в течение часа после употребления чая.Говоря простыми словами, кровяное давление – это сила, с которой кровь действует на сосуды. Когда эта сила слишком высока, она может повредить нежные ткани кровеносных сосудов и привести к необратимым последствиям.То, что чай обладает таким благотворным эффектом, ученые установили в ходе исследования в котором участвовали добровольцы. Первая группа испытуемых ежедневно употребляла черный чай, а вторая – плацебо. Всем им измеряли давление как непосредственно перед приемом напитка, так и через некоторые промежутки времени после. В итоге выяснилось, что у группы пациентов, употреблявших черный чай, давление немного снижалось. Также снижался и индекс артериальной ригидности, то есть жесткость артерий.