Нейрофитнес: эффективные упражнения для тренировки памяти

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Человеческий мозг обладает колоссальными способностями, и одной из важнейших среди всех является память. Благодаря этой функции мы строим свое сознание, обучаемся, формируемся как личность, учимся выживать и т.д.Однако ясной память остается не всегда, и с возрастом эта функция все стремительнее угасает. Почему мы теряем память, когда стареем, и кто больше остальных подвержен ухудшению памяти? Давайте разбираться.Часть естественного старенияПосле достижения определенного возраста (в среднем с 35 лет) в организме начинаются процессы старения: подвергаются возрастным изменениям в том числе кожа и мышцы, суставы и кости, а также нервная система, в частности и головной мозг. "Развивается атрофия, сокращается количество нервных клеток, а связи между ними ослабевают, что и приводит к постепенному ухудшению памяти, при этом в большинстве случаев – кратковременной, из-за чего становится сложнее обучаться (например, освоить новый телефон или научиться пользоваться соцсетью), запоминать имена новых знакомых и т.д.", - объяснил невропатолог Виктор Мацишин.Зачастую этот процесс происходит настолько медленно и постепенно, что многие люди долгое время не замечают перемен (следовательно, не предпринимают никаких превентивных мер, например, нейрофитнес), а спохватываются, когда процесс уже затянулся на долгие годы, память существенно пострадала и забывчивость стала причинять определенный дискомфорт.Причины в перегрузках и бессонницеОднако не только сам возраст "стирает" память. Усугубить ситуацию могут и другие процессы, которые негативно сказываются на состоянии нервной системы и работы организма в целом.В частности, по словам врача, к ухудшению памяти могут привести частые стрессы, повышенная тревожность, постоянные недосыпы или бессонница, регулярные перегрузки и изнурительный режим многозадачности, а также употребление алкоголя или наркотиков, курение и регулярное пренебрежение канонами здорового питания и физической активностью. "В результате всего вышеперечисленного также сокращается количество активных нервных клеток и ослабевают импульсы между ними, что отражается на всех когнитивных функциях, в том числе и памяти", - подчеркнул эксперт.Дела сердечныеВлияет на состояние памяти, как выяснили шведские ученые, еще и состояние сердечно-сосудистой системы. Так, под влиянием определенных факторов (возрастные изменения, вредные привычки, эндокринные нарушения и т.д.) ухудшается состояние сосудов, нарушается кровообращение, в том числе и в головном мозге, от чего клетки недополучают кислород и питательные вещества, становясь менее активными и продуктивными.Как улучшить памятьЧтобы память не подводила даже в преклонном возрасте, стоит не только вести здоровый образ жизни и следить за состоянием сердца и сосудов, но и уже сейчас начать заниматься прокачкой мозга.Психотерапевт Лариса Россол подготовила для читателей "Вести" самые эффективные упражнения, которые помогут не только протренировать как саму память, так и улучшить другие когнитивные функции мозга (внимательность, скорость реакции, концентрацию и т.д.).Ходите с закрытыми глазамиВ хорошо знакомом вам помещении периодически устраивайте себе "темную": передвигайтесь и выполняйте простые привычные действия, плотно закрыв глаза. Например, придя с работы, не глядя снимите обувь и верхнюю одежду и уберите их в шкаф, или в ванной также в "темноте" вымойте руки и вытрите их полотенцем.Постоянно устраивая себе такие квесты вы улучшите память и научитесь лучше ориентироваться в пространстве.Играйте в игры на смартфонеРечь не о стрелялках-бродилках, а о приложениях-головоломках. Так, для развития памяти, а также концентрации и внимательности прекрасно подойдут такие игры, как "Найди отличия", головоломки с таблицами Шульте (где нужно в сетке цифр, букв или фигур находить заданные за как можно меньшее количество времени) и тестами Струпа (нужно на скорость называть цвет предлагаемых слов) и пр.Учите языкиЭто один из самых лучших и полезных, но сложных способов тренировки памяти. Но именно он заставляет мозг включаться в новую работу, покидая свою "зону комфорта".Так, если не планируете посещать специализированные курсы, начните самостоятельно с простейших шагов. Например, с изучения по 10 новых слов в день из популярных разговорников (рейтинги можно посмотреть в интернете), затем – приступайте к фразам и знакомьтесь с грамматикой. Также на помощь могут прийти языковые приложения для смартфонов, у которых есть адаптированные уроки для разных уровней владения языком.Декламируйте стихиСтарайтесь ежедневно учить наизусть небольшой стих. При этом как в процессе запоминания, так и по его завершению проговаривайте все строчки вслух. Во-первых, включение активной речи ускорит запоминание, во-вторых, поможет улучшить дикцию.Когда начнете щелкать стихи, как орешки, попробуйте усложнить задачу – учите стихи на иностранном языке (сначала на том, который вы давно знаете, позже, который недавно начали изучать).Описывайте предметыОбратите внимание на приглянувшийся вам предмет поблизости (вазон, игрушка, книга и т.д.). Внимательно всмотритесь в него на протяжении 30 секунд, запоминая детали, затем закройте глаза и постарайтесь подробно воспроизвести его в памяти. Проделывайте это упражнение минимум раз в день, и вскоре вы заметите, насколько улучшилось ваша способность к запоминанию и внимательность.