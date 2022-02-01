Геронтолог Позднякова рассказала о лучшей тренировке для мозга

Риск развития старческого слабоумия увеличивается в четыре раза при дефиците физической активности. Как защититься от деменции и каким именно образом тренировать свой головной мозг — корреспондентам сетевого издания "Народные Новости" рассказала доцент кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Наталья Позднякова.Возрастные заболевания в целом коррелируют с физической активностью, и деменция здесь не исключение — если жить в условиях малой подвижности, то растет вероятность болезней мозга. Исследования показывают, что у людей, которые ведут сидячий образ жизни, в четыре раза повышается риск развития деменции.Геронтолог Позднякова рассказала, как защититься от деменции, которая может развиться из-за дефицита физактивности. Лучшее решение — это, как отметила специалист, ежедневные прогулки на свежем воздухе. Можно начать с прогулок в течение 20-30 минут в день. Если у вас нет мотивации выходить на улицу, то можно завести собаку."Кроме прогулок, полезно все время изучать что-то новое. Например, можно начать учить какой-нибудь иностранный язык. Такая практика не только будет тренировкой для вашего мыслительного органа, но и даст вам множество положительных эмоций, связанных с изучением новой культуры", — подчеркнула Наталья Позднякова.