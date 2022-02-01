Гастроэнтеролог Вялов: питье воды по утрам не всегда бывает полезным

Многие расхожие утверждения о пользе питья воды по утрам являются необоснованными, говорит гастроэнтеролог Сергей Вялов.Употребление воды утром после пробуждения принято считать одной из самых полезных для здоровья привычек, но так ли это на самом деле? По словам Сергея Вялова, пить воду в достаточном количестве действительно важно, но делать это нужно с умом.Питье воды по утрам не всегда бывает полезным – это, прежде всего, относится к тем случаям, когда людям предлагают употреблять холодную или, наоборот, разогретую жидкость, приписывая такой воде массу разнообразных оздоровительных эффектов.«Почти все эффекты холодной и горячей воды выдуманы. Холодная вода помогает только при тепловом ударе, горячая вода – только при переохлаждении организма», - заявил врач гастроэнтеролог.Вялов пояснил, что когда температура употребляемой воды значительно отличается от температуры человеческого тела, это неизбежно вызывает дискомфорт – как минимум, раздражение желудка. При этом не имеет значения, холодная жидкость или разогретая –«это нарушает моторику желудка и плохо сказывается на общем самочувствии».Медик дал совет: не использовать воду как средство лечения. Если организм не обезвожен, «лекарством» для него она не станет.