Эффективное натуральное средство для лечения растяжек и не только
Поэтому часто пилинг на основе лимонной кислоты рекомендуется для лечения угревой сыпи, купероза.
Лимонный пилинг: правила применения
1. Средство для пилинга готовят заранее, соблюдая рекомендации по типу кожи и составляющим ингредиентам. Приготовленную маску тщательно размешивают до однородного состояния.
2.? Перед нанесением скраба кожу распаривают в душе или ванне, и только на очищенную, разогретую кожу наносят средство мягкими, массирующими движениями.
3.? Маску выдерживают на коже 5 – 15 минут, в зависимости от типа кожи и собственных ощущений. Как правило, для сухой и нормальной кожи оптимальное время составляет 5-8 минут, для жирной и комбинированной кожи – 8-12.
4.? Смывают средство теплой водой, на кожу наносят увлажняющий крем.
5. Также, как и любой другой пилинг, лимонный рекомендуют делать:
не чаще 1-го раза в неделю для жирной кожи,
1-го раза в 10-14 дней - для нормальной кожи,
не чаще чем 1 раз в 2-3 недели - для сухой кожи.
ДЛЯ ЖИРНОЙ И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ ЛИЦ
1 столовую ложку меда нагревают на водяной бане и тщательно смешивают с 200 мл. натурального нежирного йогурта и соком ? лимона. Затем взбивают яичный белок и добавляют к основной массе. Ещё раз размешивают.
ДЛЯ СУХОЙ И НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ
Для приготовления этого пилинга понадобится лимонная цедра – 1 чайная ложка, которую смешивают с 1 столовой ложкой овсяной или рисовой муки. В маску добавляют небольшое количество воды, чтобы получившаяся консистенция была удобна в нанесении. При отсутствии чувствительности кожи в маску можно добавить ? чайной ложки лимонного сока.
АНГЛИЙСКИЙ ПИЛИНГ
Ещё один рецепт лимонного пилинга традиционно называют английским. Для его приготовления цедру одного лимона смешивают с одной столовой ложкой натурального растительного масла. Рецепт обогащают 1-2 каплями эфирного масла лимона.
ЛИМОННЫЙ ПИЛИНГ ОТ РАСТЯЖЕК
Для приготовления лимонного пилинга натрите на мелкой терке цедру одного лимона. Добавьте 100 г сметаны или нежирного йогурта и 6-7 капель эфирного масла розмарина.
Хорошо перемешайте все компоненты и нанесите пилинг на проблемные зоны. Через 15-20 минут смойте теплой водой.
Кстати, этот же состав можно использовать и для обертывания.
ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Можно встретить разные отзывы о лимоне как об очищающем косметологическом средстве. Всё зависит от индивидуальных особенностей кожи.
В каких случаях пилинг лимонным соком ПОКАЗАН К ПРИМЕНЕНИЮ?
Для уставшей кожи.
Для загрязнённой кожи с забитыми порами.
Для жирной кожи с неправильной работой сальных желез.
Для проблемной кожи.
Для увядающей кожи с первыми признаками старения.
А вот для очень сухой, чувствительной и раздражительной кожи делать лимонный пилинг рекомендуется очень осторожно. Для избежания побочных эффектов лучше проконсультироваться со специалистом. Или выбирать те рецепты пилинга, которые содержат другие смягчающие и увлажняющие компоненты.
Противопоказано очищение лимоном тем, у кого есть открытые раны на лице или крупные очаги воспаления, а также индивидуальная непереносимость цитрусовых.
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