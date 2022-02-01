Эффективное натуральное средство для лечения растяжек и не только

Благодаря природным свойствам лимона пилинги на основе его кислоты эффективно борются с активностью работы сальных желез, способствуют сужению пор и уменьшают салоотделение.Поэтому часто пилинг на основе лимонной кислоты рекомендуется для лечения угревой сыпи, купероза.Лимонный пилинг: правила применения1. Средство для пилинга готовят заранее, соблюдая рекомендации по типу кожи и составляющим ингредиентам. Приготовленную маску тщательно размешивают до однородного состояния.2.? Перед нанесением скраба кожу распаривают в душе или ванне, и только на очищенную, разогретую кожу наносят средство мягкими, массирующими движениями.3.? Маску выдерживают на коже 5 – 15 минут, в зависимости от типа кожи и собственных ощущений. Как правило, для сухой и нормальной кожи оптимальное время составляет 5-8 минут, для жирной и комбинированной кожи – 8-12.4.? Смывают средство теплой водой, на кожу наносят увлажняющий крем.5. Также, как и любой другой пилинг, лимонный рекомендуют делать:не чаще 1-го раза в неделю для жирной кожи,1-го раза в 10-14 дней - для нормальной кожи,не чаще чем 1 раз в 2-3 недели - для сухой кожи.ДЛЯ ЖИРНОЙ И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ ЛИЦ1 столовую ложку меда нагревают на водяной бане и тщательно смешивают с 200 мл. натурального нежирного йогурта и соком ? лимона. Затем взбивают яичный белок и добавляют к основной массе. Ещё раз размешивают.ДЛЯ СУХОЙ И НОРМАЛЬНОЙ КОЖИДля приготовления этого пилинга понадобится лимонная цедра – 1 чайная ложка, которую смешивают с 1 столовой ложкой овсяной или рисовой муки. В маску добавляют небольшое количество воды, чтобы получившаяся консистенция была удобна в нанесении. При отсутствии чувствительности кожи в маску можно добавить ? чайной ложки лимонного сока.АНГЛИЙСКИЙ ПИЛИНГЕщё один рецепт лимонного пилинга традиционно называют английским. Для его приготовления цедру одного лимона смешивают с одной столовой ложкой натурального растительного масла. Рецепт обогащают 1-2 каплями эфирного масла лимона.ЛИМОННЫЙ ПИЛИНГ ОТ РАСТЯЖЕКДля приготовления лимонного пилинга натрите на мелкой терке цедру одного лимона. Добавьте 100 г сметаны или нежирного йогурта и 6-7 капель эфирного масла розмарина.Хорошо перемешайте все компоненты и нанесите пилинг на проблемные зоны. Через 15-20 минут смойте теплой водой.Кстати, этот же состав можно использовать и для обертывания.ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМожно встретить разные отзывы о лимоне как об очищающем косметологическом средстве. Всё зависит от индивидуальных особенностей кожи.В каких случаях пилинг лимонным соком ПОКАЗАН К ПРИМЕНЕНИЮ?Для уставшей кожи.Для загрязнённой кожи с забитыми порами.Для жирной кожи с неправильной работой сальных желез.Для проблемной кожи.Для увядающей кожи с первыми признаками старения.А вот для очень сухой, чувствительной и раздражительной кожи делать лимонный пилинг рекомендуется очень осторожно. Для избежания побочных эффектов лучше проконсультироваться со специалистом. Или выбирать те рецепты пилинга, которые содержат другие смягчающие и увлажняющие компоненты.Противопоказано очищение лимоном тем, у кого есть открытые раны на лице или крупные очаги воспаления, а также индивидуальная непереносимость цитрусовых.