Шагомер на фитнес-браслете заставляет нас больше ходить — новое исследование

Люди, которые мониторят свою физическую активность, становятся более спортивными.Ученые проанализировали данные 121 рандомизированного контрольного испытания и 141 сравнительного исследования. Они выяснили, какое влияние мониторинг физической активности оказывают на повседневную физическую активность, умеренную и интенсивную физическую активность, а также на время без спорта.Так, использование фитнес-приложений удлинило ежедневный променад на 1235 шагов в день, а умеренную и интенсивную нагрузку — на 48,5 минут в неделю. При этом влияния умных гаджетов на малоподвижный образ жизни практически не было. То есть использование фитнес-трекера может повлиять как на прицельные занятия спортом, так и на обычную повседневную жизнь.Эксперты проанализировали базы данных Embase, MEDLINE, SPORTDiscus, CINAHL и Кокрановского центрального регистра контролируемых исследований. Два независимых ученых извлекли данные и оценили риск систематических ошибок. Для синтеза результатов был использован метаанализ случайных эффектов.«Эти результаты очень важны с точки зрения мониторинга здоровья и уменьшения риска заболеваний, особенно среди людей, которые ведут размереный образ жизни», — подчеркнул CNN автор исследования Расмус Толструп Ларсен.«Во время пандемии и возможных локдаунах не лишим будет сосредоточиться на физических упражнениях. Телефоны с приложениями, смарт-часы или фитнес-трекеры потенциально могут использоваться в качестве посредников для изменения поведения людей. Устройства дешевы, просты и инновационны. Теперь мы можем с уверенностью сказать, что они эффективно и безопасно мотивируют людей к большему движению», — добавил Ларсен.Четкие цели, добавление стимулов и некоторой ответственности с помощью спорт-трекера могут реально заставить нас двигаться, отмечают эксперты.