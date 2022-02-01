Семь продуктов для тех, кто хочет быстрее отрастить волосы

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Добавьте их в свой рацион, чтобы улучшить состояние волос.Кто не мечтает о красивых и здоровых волосах? Не все из нас родились с роскошной густой шевелюрой, и это нормально. Но это не значит, что вы не можете добиться желаемого результата.К счастью, есть некоторые продукты, которые естественным образом помогут вам вывести ваши локоны на новый уровень.ЯйцаЯйца — прекрасный источник белка и биотина, которые отлично помогают волосам расти сильными. Волосяные фолликулы состоят в основном из белка, поэтому, если вы обнаружите, что теряете много волос, вам, возможно, придется подумать о потреблении белка. Биотин связан с кератином в ваших волосах, а также увеличивает рост волос. Люди редко испытывают дефицит биотина. Яйца также содержат удивительные питательные вещества, такие как селен и иммуностимулирующий цинк.ЯгодыЯгоды богаты антиоксидантами, что делает их хорошим продуктом для роста волос. Антиоксиданты защищают волосяной фолликул от свободных радикалов. Свободные радикалы находятся как в организме, так и в окружающей среде. Ягоды также содержат много витамина С, который способствует выработке коллагена. Коллаген — это белок, который помогает укрепить волосы и предотвратить их ломкость. Кроме того, если у вас недостаток железа, это может вызвать выпадение волос. Что ж, витамин С помогает организму усваивать железо, поэтому ягоды — беспроигрышный вариант!ШпинатШпинат содержит витамин А, который помогает коже вырабатывать кожное сало. Кожное сало помогает увлажнять кожу головы, что делает ее здоровой. Он также содержит витамин Е, который необходим для роста волос. Если у вас дефицит железа и вы обнаружите, что у вас выпадают волосы, то шпинат — идеальный вариант, который вам поможет. В нем тонна железа. Причина, по которой железо так важно, заключается в том, что оно помогает красным кровяным тельцам переносить кислород по всему телу, чтобы подпитывать ваш метаболизм и помогать в восстановлении.РыбаДля роста волос — чем жирнее, тем лучше. Такая рыба, как лосось, сельдь и скумбрия, содержит все питательные вещества, необходимые для роста волос. Они содержат омега-3 жирные кислоты, которые прекрасно подходят для ваших локонов. Эти виды рыбы также содержат витамины, такие как селен, витамин D3 и витамины группы В.Сладкий картофельСладкий картофель содержит большое количество бета-каротина, который, в свою очередь, превращается в витамин А. Сладкий картофель среднего размера более чем покроет вашу суточную потребность в витамине А. Кроме того, известно, что витамин А ускоряет рост волос. .АвокадоЭтот удивительный фрукт наполнен питательными веществами. Начнем с витамина Е. Витамин Е — это антиоксидант, который помогает вашим волосам бороться со свободными радикалами, которые повсюду. Авокадо также является удивительным источником незаменимых жирных кислот, которые являются важными строительными блоками, необходимыми вашим волосам, чтобы они росли здоровыми и сильными.ОрехиОрехи содержат широкий спектр витаминов, таких как цинк, витамины группы В и незаменимые жирные кислоты. Орехи хорошо известны своей пользой для здоровья, они не только прекрасно подходят для ваших волос, но и уменьшают воспаление, вызывающее сердечные заболевания.