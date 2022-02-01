Что будет с телом, если сидеть весь рабочий день на одном месте

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Такое нередко случается. Дедлайн, цейтнот, отчёт, и прочие авралы на работе приводят к тому, что люди, как сели на рабочее место утром, так и пропахали весь день, не разгибаясь и не разминаясь. К чему это может привести? Что будет с телом, которое постоянно забывают (не успевают) размять, потренировать и прогулять?Многие из нас даже не догадываются, насколько вредно долго сидеть на одном месте без перерывов на «размяться». Разбираемся, почему это вредно и какие части нашего тела страдают от длительного нахождения в таком положении.Что будет, если вести сидячий образ жизни№ 1. Лишний вес и хронический стрессКазалось бы, работа спокойная, непыльная, как говорится, сидим на попе ровно. Что может быть плохого в таком положении? Но, оказывается, когда человек долго находится без движения, его тело начинает активно вырабатывать кортизол.Постоянный, мы бы даже сказали, хронический, повышенный уровень гормона стресса может привести к быстрому накоплению лишнего веса и даже к ожирению.№ 2. Преждевременное старение позвоночникаДа, именно гиподинамия — один из факторов, «ответственных» за преждевременное старение позвоночника. Когда мы сидим, основная нагрузка приходится на таз и позвоночник, на межпозвоночные диски оказывается сильное давление.Тем более, что мы часто не замечаем того, что находимся в неправильном положении: сутулимся, приподнимаем одно плечо или оба сразу... В таких положениях перестают трудиться мышцы спины и пресса, осанка лишается необходимой поддержки, сутулость становится привычной, даже когда мы встаём, наконец, со стула.Нужно помнить, что позвоночник — это наша «арматура». Именно он служит каркасом для всех внутренних органов. Как можно часто выпрямляйтесь в рабочем кресле. А лучше — вставайте.№ 3. Постоянные зажимы в шееМногие из нас сидят на рабочем месте в одной, неудобной позе: плечи приподняты, а голова выдвинута вперёд. В этой позе мышцы шеи и затылочные мышцы зажаты и перенапряжены. Это постоянное напряжение может привести к защемлению позвонков шейного отдела.А ещё долгое сидение в такой позе приводит к застою в позвоночных артериях, ухудшению кровоснабжения мозга. А мы ещё удивляемся, откуда у нас эти головные боли, невнимательность, плохая продуктивность и неважная память.№ 4. Мышцы постепенно слабеютА к этому приводит не только гиподинамия, но и сутулость, о которой мы уже говорили. И первыми теряют тонус косые и боковые мышцы живота, а также ягодицы. А дрябнущие мышцы плохо поддерживают позвоночник, так что, здесь у нас, вместе с пунктом № 2, получается порочный круг.№ 5. Вероятность развития диабетаКакая связь между диабетом и гиподинамией? Дело в том, что неработающие мышцы потребляют намного меньшее количество инсулина, чем работающие, а поджелудочная железа, тем временем, свою фабрику не останавливает. Так и появляется предрасположенность к диабету.№ 6. Риск возникновения сердечно-сосудистых заболеванийНапомним, что сердце — тоже мышца. Гиподинамия — фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Здесь тоже запускается цепная реакция: слабеющие, из-за пассивного образа жизни мышцы, ухудшение кровоснабжения и снижение тонуса сосудов...№ 7. Риск возникновения варикозного расширения венЗдесь есть несколько факторов риска. При постоянном просиживании на пятой точке, мы страдаем от плохой циркуляции крови в ногах. Кроме этого многие из нас сидят, положив одну ногу на другую. В этом положении пережимается подколенная вена и кровь застаивается в определенных местах.№ 8. Склонность к тревогам и депрессиямА вы знали, что люди, которые не получают физических нагрузок, более склонны к возникновению депрессий и тревог? Последние научные исследования доказывают, что людям, ведущим сидячий образ жизни, не хватает «гормонов позитива и счастья»: эндорфинов и серотонина.№ 9. Проблемы со сномНочная бессонница, плохой, прерывистый сон, ночные кошмары... Есть такое? Это тоже — следствие малоподвижного образа жизни. Просто за день ваш организм не успевает настолько физически выложиться, чтобы вечером полноценно «отрубиться»... И что же теперь со всем этим делать?Что делать, если у вас сидячая работа?Больше ходить пешкомХодите. И лучше — много ходите. Понятно, что в больших городах без транспорта — никуда. Но вы можете выйти на остановку раньше, или пройтись до следующей остановки. Можно ехать стоя, так вы дадите небольшую нагрузку на мышцы ног. В офисе можно сделать перерыв, чтобы пробежаться между этажами. Гуляйте в обеденный перерыв, обедайте вне офиса. Зайдя в собственный дом, не спешите вызывать лифт, поднимитесь по ступенькам.Делать перерывыДаже самый большой аврал — не повод проводить всё время на стуле. Делайте хотя бы небольшие перерывы каждый час, чтобы немного размяться. Надеемся, это будут не перекуры.Чередовать работу сидя и стояДаже сидячую работу можно выполнять стоя. При этом, в положении стоя человек сжигает примерно на треть больше калорий, чем в сидячем положении.Если вы работаете дома, можете поставить свой ноутбук на подставку. Некоторые люди покупают специальную мебель для работы стоя. Причём работают босиком, а некоторые — стоя на массажном коврике, чтобы стимулировать кровообращение. Ну, и вообще, запишитесь в спортивный зал. Это точно убережёт вас от гиподинамии.