Врач-лор рассказал об особенностях действия абсента при утрате обоняния

Не все "лайфхаки" из Интернета одинаково полезны — заявил в беседе врач-лор Владимир Зайцев. Эксперт прокомментировал способ восстановления обоняния после COVID-19 при помощи абсента.В Сети распространяется новый тренд — пользователь "Пикабу", который потерял обоняние полтора года назад после перенесенного COVID-19, смог вернуть нюх при помощи абсента. Достаточно, по словам мужчины, выпить 100 мл абсента в течение 30 минут, чтобы нюх вернулся. Главный действующий агент такого "лекарства" — это, по словам автора метода, туйон — природное соединение, которое входит в состав полыни горькой.Действительно ли можно вернуть обоняние, утраченное после коронавируса, при помощи абсента? Отоларинголог Зайцев считает, что это — не более, чем сказка для доверчивых людей. Возможно, речь идет о рекламном ходе производителей абсента."Если причина потери обоняния — воспаление обонятельных рецептов и луковиц, то человеку можно помочь. Нужно убрать воспаление и отек, после чего заняться восстановлением обонятельной зоны полости носа. Но не при помощи абсента, а путем специальных процедур в кабинете лора. Что касается абсента, то нет никаких научных работ и публикаций, которые подтверждали бы его эффективность при лечении потери обоняния", — сказал медик.