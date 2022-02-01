Названы фрукты, способные снижать высокий уровень сахара в крови

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Поддержание нормального уровня сахара в крови, недопущение его увеличения защищает человека от развития диабета – в этом деле могут быть полезны некоторые фрукты.Эндокринное общество (Endocrine Society) опубликовало данные исследователей о том, что потребление цельных фруктов помогает снизить риск высокого уровня сахара в крови. Некоторые из них уменьшают его на 36 процентов, утверждают специалисты.«Мы обнаружили, что у людей, которые съедали порядка двух порций цельных фруктов в день, риск развития диабета 2 типа в течение следующих пяти лет был на 36% ниже, чем у тех, кто употреблял меньше половины этой порции», - заявил ведущий автор исследования доктор Никола Бондонно.Этот вывод был сделан на основании анализа данных 7 675 человек.Исследователи отмечают, что регулярное потребление цельных необработанных фруктов ассоциируется с лучшей чувствительностью к инсулину. То есть, люди, которые потребляли больше фруктов, производили меньше инсулина для снижения уровня сахара в крови. По словам ученых, это важно, поскольку высокий уровень циркулирующего инсулина (гиперинсулинемия) в крови может вредить кровеносным сосудам, способствует развитию высокого кровяного давления, сердечных заболеваний.Специалистами были названы следующие фрукты, способные снижать высокий уровень сахара в крови.Яблоки.Абрикосы.Киви.СливыКлементины.Персики.Сахароснижающий эффект фруктов они объясняют сочетанием растворимой и нерастворимой клетчатки – такая комбинация замедляет всасывание сахара в кровь, полезна для кишечника.