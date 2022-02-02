5 удивительных плюсов брокколи

Этот овощ стал невероятно популярен в нашей стране в последние десятилетия. И его репутация заслужена - брокколи содержит массу полезных свойств.Содержит антиоксидантыАнтиоксиданты — это полезные соединения, защищающие от окислительного стресса в клетках и, как следствие, уменьшают опасность хронических заболеваний. Посвященное эффекту ежедневного употребления 300 граммов вареной брюссельской капусты исследование показало сокращение окислительных повреждений на 28%.Защищает от ракаХотя не существует отдельных суперпродуктов, которые могут предотвратить рак, есть доказательства того, что здоровое питание сокращает опасность опухолей. Содержащая много антиоксидантов брокколи имеет полезные противораковые соединения, которые предотвращают окислительные повреждения и защищают от канцерогенов.Укрепляет здоровье сердцаБрокколи особенно богат растительным соединением кемпферолом. Этот антиоксидант был изучен на предмет многих полезных для здоровья свойств, в том числе пользы для укрепления сердца. Увеличение количества овощей в рационе, особенно из семейства крестоцветных вроде брокколи, уменьшают опасность сердечных заболеваний.Поддерживает здоровье кишечникаБудучи богатыми серой, овощи вроде брокколи укрепляют здоровье кишечника, как следствие, укреплять защиту от инфекций, а также недугов вроде рака кишечника. Это связано с тем, что сера поддерживает выработку глутатиона, который важен для поддержания целостности слизистой оболочки кишечника, а также для ее восстановления. Как мощный антиоксидант глутатион действует во всем организме, защищая клетки от воспалительных повреждений и улучшая процессы детоксикации.Снижает риск развития диабета второго типаРяд исследований связывает потребление овощей вроде брокколи со снижением риска развития диабета второго типа. Это может объясняться тем, что в брокколи много клетчатки, стабилизирующей уровень сахара. Кроме того, брокколи также имеет защитный компонент, называемый альфа-липоевой кислотой, связанный с улучшением чувствительности к инсулину.