Так ли полезен суп, как мы думаем

В нашей пищевой культуре супы являются традиционным и любимым многими блюдом. Тем более его любят в холодное время года, когда организм просит чего-то сытного и горячего. А что сказать о супах с позиции пользы для здоровья?Давайте разберемся…Аргумент в поддержку: супы, а именно бобовые супы, – это возможность значительно оздоровить свой рацион за счет увеличения употребления бобовых продуктов (фасоли, чечевицы, гороха, сои). Эта пищевая группа является полезным источником белка, а кроме того – клетчатки, витаминов и минералов.Блюда из бобовых (паштеты, рагу, тофу) мало знакомы большинству из нас, а вот гороховый или фасолевый супы мы готовим чаще. Поэтому проще начать оздоровление своего домашнего меню с введения в него густых бобовых супов несколько раз в неделю.Контраргументы: из-за того, что супы содержат воду, концентрация питательных веществ в них ниже, а общий объем больше, чем у более густых блюд. Что это значит? Что если мы в один прием пищи поедим только суп (с хлебом или без), то через пару часов мы снова проголодаемся и будем вынуждены перекусить. А привычка перекусывать ухудшает работу системы пищеварения и ведет к ее быстрому износу.С другой стороны, если мы в один прием пищи едим не только первое блюдо, но и второе, а может, еще и третье, тогда мы, скорее всего, переедаем – по объему, возможно, еще и по калориям. И со временем это также ослабляет пищеварительную систему.Но все предыдущие контраргументы побеждает наша любовь к супам! Поэтому если для вашей семьи это привычное и приятное блюдо, то, скорее всего, вы и дальше будете их готовить, и чтобы сгладить возможное негативное влияние на наше здоровье, давайте научимся варить супы как можно гуще и питательнее, но без излишка жиров.Если же ваша семья не особый поклонник "тепленького супчика", то без всяких "угрызений совести" вы можете их больше никогда не варить, а заменить другими блюдами.Крепкого вам здоровья и приятного аппетита!Суп гречневый с чечевицей1/2 ст. гречки3 шт. средних картофелин1 морковь1 луковица1/2 ст. чечевицы1,5 л воды3 шт. лавровых листа1/2 ч. л. куркумы1/2 ст. л соли1-2 ст. л. растительного маслаЧечевицу промыть, варить 15 мин. Воду слить. Долить 1,5 л воды, добавить нарезанный картофель и промытую гречку. Нарезанный лук, натертую морковь слегка посолить и протушить "по соте". Когда картофель будет готов – добавить в суп протушенные овощи, приправы и прокипятить 3 мин. При подаче украсить зеленью.