Девять лучших продуктов для оздоровления желудка

Добавьте их в свой рацион.Повышенная кислотность, пониженная кислотной, гастрит, эррозийные, воспалительные процессы…Это только верхушка айсберга в заболевании желудка, которые «успешно» не поддаются лечению, ведь большинство гастроэнтерологов дружно предлагают терапию антибиотиками, затем терапию лекарством, которое хоть как-то поможет защитить желудок от этих антибиотиков, а напоследок – множество БАДов и рекомендацию есть овсянку утром в обед и вечером.Нутрициолог Анна Гоголева в своем Instagram рассказала, что гастрит и язву лечить невозможно, возможно восстановить кислотность желудка, отрегулировать желчеотток, нормализовать выработку желудочного секрета, улучшить скорость пищеварения.И только тогда желудок полностью восстановит свои функции и клеточные структуры. Другими словами, станет здоровым.От здоровья желудка зависит не только комфорт после еды, но и усвояемость витаминов группы В, а также нормальная работа кишечника, а соответственно – микрофлора, иммунитет и т.д.?Топ-9 полезных продуктов для оздоровления желудкаКумин.Кора крушины.Чабрец.Смола кедрового дерева.Имбирь.Пихтовое масло.Натуральные растительные масла: миндальное, кунжутное, льняное.Мед.Шпинат.