Почему так важно вытащить себя на прогулку

Если в вашем графике не набирается хотя бы 20 минут ходьбы в день, вы многое теряете.Сейчас многие люди страдают от малой подвижности, хотя всего 15–20 минут прогулки каждый день способны излечить все симптомы этого проклятия современности. Эмоциональный спад, застой, отсутствие новых идей — прогулки помогают излечиться от этих неприятностей. Но как заставить себя вылезти из дома, если не привык гулять каждый день? Вот несколько фактов, которые убедят вас приобрести такую полезную привычку.Прогулки — что может быть проще? Вы просто выходите из дома и идёте куда глаза глядят. Тем не менее для многих это сложное испытание. Даже выходя прогуляться, многие предпочитают засесть где-нибудь в кафе недалеко от дома, просидеть там часа два, а потом поехать домой на такси. В общем, всё это печально, а тем временем простые прогулки могут дать нам так много.Бодрость и перезагрузкаИсследователи из Университета Эдинбурга утверждают , что прогулки по зелёным зонам, например в парке в черте города или в лесу, если вы живёте на окраине, снимают усталость и разгружают мозг, а пребывание на солнце снимает чувство вялости и повышает продуктивность.Вспомните, когда вы гуляли последний раз. Можно ли оставаться вялым после прогулки, конечно, если вы нормально выспались и не болеете? Мне, например, после прогулки гораздо проще заставить себя заниматься нужными делами, будь то спорт, уборка дома или что-то ещё.Что касается разгрузки: находясь в замкнутом помещении, вы не отвлекаетесь на посторонние раздражители и полностью погружаетесь в свои проблемы. На свежем воздухе, а особенно на природе, вы окружены множеством раздражителей, которые не дают вам погрузиться в пучину своих проблем.По своему опыту могу сказать, что это работает: когда весь загруженный своими проблемами выходишь из дома (конечно, с музыкой в плеере) и отправляешься бродить по городу, сами собой возникают классные оптимистичные решения проблем, и домой приходишь уже в отличном расположении духа.Концентрация и сила волиКак вы знаете, наша способность к концентрации и сила воли — это не безграничные ресурсы, и к концу рабочего дня они практически исчерпаны.Если каждый раз, когда у вас возникнет желание проверить аккаунт в социальных сетях или перейти на какой-нибудь развлекательный сайт, вы будете заменять это развлечение 15-минутной прогулкой, ощущения будут совсем другие.После прогулки у вас появится больше энергии, мысли будут более ясными, и будет проще сконцентрироваться на работе после перерыва.Больше творческой энергииИсследование Джеффри Санчес-Беркс и Сантай Ким из Мичиганского университета доказало , что прогулка увеличивает способность к творческому мышлению.В целом провели пять исследований, в которых приняли участие 400 студентов. В одном из экспериментов сравнивали способность к решению проблем в разных условиях: сидя в ограниченном пространстве, гуляя по заданному пути и гуляя по свободной траектории без ограничений.В последнем случае студенты проявляли больше гибкости и оригинальности в решении проблем, что как бы подтверждало метафору творческого процесса «мыслить широко, выйти за границы». В этом случае — за границу помещения и заданного маршрута.Ещё Ницше в своей книге «Ecce Homo, как становятся самим собой», писал: «Как можно меньше сидеть; не доверять ни одной мысли, которая не родилась на воздухе и в свободном движении… Сидячая жизнь — я уже говорил однажды — есть истинный грех».И ещё, возьмите с собой на прогулку блокнот и ручку. Вдруг на вас нападёт вдохновение, и понадобится срочно записать ускользающие идеи.Как организовать себе прогулкиМожет показаться, что на прогулки по утрам или по вечерам нет времени, но это просто иллюзия. В конце концов, вам надо найти всего 20 минут.Можете «отгулять» положенное время в обеденный перерыв, например пойти в кафе, которое находится чуть дальше от вашего офиса, чем привычное. Утром можно пройтись до дальней остановки общественного транспорта или дальней станции метро.Во время утренней прогулки вы можете просто отпустить свои мысли в свободное плавание или задать себе перед выходом какую-то цель: решить проблему, придумать концепт, наметить план дел на день. То же можно делать и во время вечернего променада — просто задаёте себе цель и отпускаете мысли.Время и разнообразиеВы можете выбрать любое время для своей прогулки. Например, некоторые люди предпочитают прогуляться ближе к ночи. Да, они не получают пользы от солнечного света, зато такие прогулки могут оказывать успокаивающий эффект: минимум людей и машин, ночная прохлада и спокойствие.Кому-то больше нравится гулять сразу после работы — размяться после целого дня за офисным столом и освежить мысли.В общем, если вам очень сильно не хочется гулять в свободное время, попробуйте сделать это в другое время суток. Возможно, дело именно в этом.Теперь насчёт маршрута. Конечно, лучше выбрать природные зоны: прогуливаясь в лесу или в парке, вы снимаете стресс и в целом улучшаете настроение.Даже последствия хронического стресса проще устраняются в природных условиях: стабилизируется давление, спадает мышечное напряжение и снижается количество гормонов стресса.Но для людей, живущих далеко от парков и природных зон, есть одно утешение — уровень творческой энергии не зависит от маршрута.Исследование Стэнфордского университета показало , что для выполнения творческих задач гораздо полезнее ходить, чем сидеть. Результаты исследования более чем впечатляют: во время ходьбы творческое мышление улучшается на 60%.Притом креативность увеличивается от самого процесса ходьбы, а не от созерцания красот природы. Может быть, ваш стресс будет снижаться не так эффективно, как на лоне природы, зато креативность в любом случае будет на уровне.Итак, причин прогуляться достаточно. Осталось попробовать и описать свои впечатления.