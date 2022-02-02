Почему так важно вытащить себя на прогулку
Сейчас многие люди страдают от малой подвижности, хотя всего 15–20 минут прогулки каждый день способны излечить все симптомы этого проклятия современности. Эмоциональный спад, застой, отсутствие новых идей — прогулки помогают излечиться от этих неприятностей. Но как заставить себя вылезти из дома, если не привык гулять каждый день? Вот несколько фактов, которые убедят вас приобрести такую полезную привычку.
Прогулки — что может быть проще? Вы просто выходите из дома и идёте куда глаза глядят. Тем не менее для многих это сложное испытание. Даже выходя прогуляться, многие предпочитают засесть где-нибудь в кафе недалеко от дома, просидеть там часа два, а потом поехать домой на такси. В общем, всё это печально, а тем временем простые прогулки могут дать нам так много.
Бодрость и перезагрузка
Исследователи из Университета Эдинбурга утверждают , что прогулки по зелёным зонам, например в парке в черте города или в лесу, если вы живёте на окраине, снимают усталость и разгружают мозг, а пребывание на солнце снимает чувство вялости и повышает продуктивность.
Вспомните, когда вы гуляли последний раз. Можно ли оставаться вялым после прогулки, конечно, если вы нормально выспались и не болеете? Мне, например, после прогулки гораздо проще заставить себя заниматься нужными делами, будь то спорт, уборка дома или что-то ещё.
Что касается разгрузки: находясь в замкнутом помещении, вы не отвлекаетесь на посторонние раздражители и полностью погружаетесь в свои проблемы. На свежем воздухе, а особенно на природе, вы окружены множеством раздражителей, которые не дают вам погрузиться в пучину своих проблем.
По своему опыту могу сказать, что это работает: когда весь загруженный своими проблемами выходишь из дома (конечно, с музыкой в плеере) и отправляешься бродить по городу, сами собой возникают классные оптимистичные решения проблем, и домой приходишь уже в отличном расположении духа.
Концентрация и сила воли
Как вы знаете, наша способность к концентрации и сила воли — это не безграничные ресурсы, и к концу рабочего дня они практически исчерпаны.
Если каждый раз, когда у вас возникнет желание проверить аккаунт в социальных сетях или перейти на какой-нибудь развлекательный сайт, вы будете заменять это развлечение 15-минутной прогулкой, ощущения будут совсем другие.
После прогулки у вас появится больше энергии, мысли будут более ясными, и будет проще сконцентрироваться на работе после перерыва.
Больше творческой энергии
Исследование Джеффри Санчес-Беркс и Сантай Ким из Мичиганского университета доказало , что прогулка увеличивает способность к творческому мышлению.
В целом провели пять исследований, в которых приняли участие 400 студентов. В одном из экспериментов сравнивали способность к решению проблем в разных условиях: сидя в ограниченном пространстве, гуляя по заданному пути и гуляя по свободной траектории без ограничений.
В последнем случае студенты проявляли больше гибкости и оригинальности в решении проблем, что как бы подтверждало метафору творческого процесса «мыслить широко, выйти за границы». В этом случае — за границу помещения и заданного маршрута.
Ещё Ницше в своей книге «Ecce Homo, как становятся самим собой», писал: «Как можно меньше сидеть; не доверять ни одной мысли, которая не родилась на воздухе и в свободном движении… Сидячая жизнь — я уже говорил однажды — есть истинный грех».
И ещё, возьмите с собой на прогулку блокнот и ручку. Вдруг на вас нападёт вдохновение, и понадобится срочно записать ускользающие идеи.
Как организовать себе прогулки
Может показаться, что на прогулки по утрам или по вечерам нет времени, но это просто иллюзия. В конце концов, вам надо найти всего 20 минут.
Можете «отгулять» положенное время в обеденный перерыв, например пойти в кафе, которое находится чуть дальше от вашего офиса, чем привычное. Утром можно пройтись до дальней остановки общественного транспорта или дальней станции метро.
Во время утренней прогулки вы можете просто отпустить свои мысли в свободное плавание или задать себе перед выходом какую-то цель: решить проблему, придумать концепт, наметить план дел на день. То же можно делать и во время вечернего променада — просто задаёте себе цель и отпускаете мысли.
Время и разнообразие
Вы можете выбрать любое время для своей прогулки. Например, некоторые люди предпочитают прогуляться ближе к ночи. Да, они не получают пользы от солнечного света, зато такие прогулки могут оказывать успокаивающий эффект: минимум людей и машин, ночная прохлада и спокойствие.
Кому-то больше нравится гулять сразу после работы — размяться после целого дня за офисным столом и освежить мысли.
В общем, если вам очень сильно не хочется гулять в свободное время, попробуйте сделать это в другое время суток. Возможно, дело именно в этом.
Теперь насчёт маршрута. Конечно, лучше выбрать природные зоны: прогуливаясь в лесу или в парке, вы снимаете стресс и в целом улучшаете настроение.
Даже последствия хронического стресса проще устраняются в природных условиях: стабилизируется давление, спадает мышечное напряжение и снижается количество гормонов стресса.
Но для людей, живущих далеко от парков и природных зон, есть одно утешение — уровень творческой энергии не зависит от маршрута.
Исследование Стэнфордского университета показало , что для выполнения творческих задач гораздо полезнее ходить, чем сидеть. Результаты исследования более чем впечатляют: во время ходьбы творческое мышление улучшается на 60%.
Притом креативность увеличивается от самого процесса ходьбы, а не от созерцания красот природы. Может быть, ваш стресс будет снижаться не так эффективно, как на лоне природы, зато креативность в любом случае будет на уровне.
Итак, причин прогуляться достаточно. Осталось попробовать и описать свои впечатления.
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