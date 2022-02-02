Названы три главные ошибки при похудении

Не стоит допускать этих ошибок.Большинство людей считают, что снижать вес – это очень трудно. Такая уверенность возникает не на пустом месте, а благодаря отрицательному опыту, основанному на ошибочных действиях.Нутрициолог Анна Макарова в своем блоге о здоровом питании в Instagram рассказала, что есть три существенные ошибки, которые мешают сбросить вес.Ошибка 1Вы фокусируетесь на весе, а не на своей тарелке.Когда принимается решение снижать вес, все внимание устремляется в сторону уменьшения веса любыми средствами. Зачастую в ход идут нездоровые методы: голодания, кардио натощак, отказ от углеводов и пр.Говорят, на войне все средства хороши. Но, это никакая не война с лишними килограммами. Все свое внимание следует направить в сторону составления рациона, что именно должно присутствовать на вашей тарелке! Ведь вес это следствие вашего стабильного питания.Поэтому нельзя начинать с конца. Вы просто обречены на провал, если не переключите все свои силы на правильную тарелку.Ошибка 2Вы стараетесь как можно дольше продержаться без еды.Это грубейшая ошибка, которая только отдаляет вас от результата. Чем больше вы терпите голод, тем более доводите себя до чувства зверского голода. В таком состоянии срыв неизбежен, и самое страшное, что он может затянуться.Обязательно соблюдайте режим питания и ни в коем случае не пропускайте приемы пищи. Запомните, вес снижается не за счет того сколько раз вы съели за день, а какой объем пищи вы съели в течение дня. Завтрак, обед и ужин обязательно и, возможно, даже перекусы.Ошибка 3Вы стараетесь съесть что-то легенькое.Салатик в течение дня не обеспечит организм всеми необходимыми нутриентами для его функционирования.На вашей тарелке всегда должны быть продукты с высокой пищевой ценностью и в умеренном количестве! Это белковые продукты, углеводы и овощи / фрукты в каждом приёме пищи.Держите весь фокус на своей тарелке, и тогда результат не заставит себя ждать!