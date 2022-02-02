Названы три главные ошибки при похудении
Большинство людей считают, что снижать вес – это очень трудно. Такая уверенность возникает не на пустом месте, а благодаря отрицательному опыту, основанному на ошибочных действиях.
Нутрициолог Анна Макарова в своем блоге о здоровом питании в Instagram рассказала, что есть три существенные ошибки, которые мешают сбросить вес.
Ошибка 1
Вы фокусируетесь на весе, а не на своей тарелке.
Когда принимается решение снижать вес, все внимание устремляется в сторону уменьшения веса любыми средствами. Зачастую в ход идут нездоровые методы: голодания, кардио натощак, отказ от углеводов и пр.
Говорят, на войне все средства хороши. Но, это никакая не война с лишними килограммами. Все свое внимание следует направить в сторону составления рациона, что именно должно присутствовать на вашей тарелке! Ведь вес это следствие вашего стабильного питания.
Поэтому нельзя начинать с конца. Вы просто обречены на провал, если не переключите все свои силы на правильную тарелку.
Ошибка 2
Вы стараетесь как можно дольше продержаться без еды.
Это грубейшая ошибка, которая только отдаляет вас от результата. Чем больше вы терпите голод, тем более доводите себя до чувства зверского голода. В таком состоянии срыв неизбежен, и самое страшное, что он может затянуться.
Обязательно соблюдайте режим питания и ни в коем случае не пропускайте приемы пищи. Запомните, вес снижается не за счет того сколько раз вы съели за день, а какой объем пищи вы съели в течение дня. Завтрак, обед и ужин обязательно и, возможно, даже перекусы.
Ошибка 3
Вы стараетесь съесть что-то легенькое.
Салатик в течение дня не обеспечит организм всеми необходимыми нутриентами для его функционирования.
На вашей тарелке всегда должны быть продукты с высокой пищевой ценностью и в умеренном количестве! Это белковые продукты, углеводы и овощи / фрукты в каждом приёме пищи.
Держите весь фокус на своей тарелке, и тогда результат не заставит себя ждать!
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