5 продуктов, которые помогут вам контролировать гипертонию

Гипертония – это заболевание, которое нарушает работу сердечно-сосудистой системы. Вот почему чрезвычайно важно вести здоровый образ жизни и держать под контролем это опасное состояние.Прежде чем предлагать вашему вниманию 5 натуральных продуктов, которые способны помочь контролировать гипертонию, нам необходимо разобраться, чем может быть вызвано данное состояние. Вопреки распространенному мнению, это не только старость.Сердце выполняет сразу несколько функций в нашем организме. Но главная, безусловно, – это транспортировка крови по артериям и венам ко всем внутренним органам и тканям (под определенным давлением). Так обеспечивается нормальное функционирование всех систем и их отдельных элементов.Когда же это давление повышается, то есть, выходит за рамки нормальных значений, данное состояние называют гипертонией. И произойти это может под влиянием совершенно разных факторов: экстремальные климатические условия, физическое истощение, неправильное питание, вредные привычки и т.д.Как известно, нормальные показатели давления для взрослого человека – это 120/80 мм рт. ст. Если вы еще не знаете, что обозначают эти параметры, то самое время во всем разобраться:Систолическое давление: начальное давление, с которым сердце качает кровь.Диастолическое давление: давление между сердечными сокращениями, то есть в момент расслабления сердечной мышцы.Для измерения давления используют тонометры. Если вы увидели значение, превышающее норму, необходимо принять соответствующие меры по регулированию давления.Как вы уже поняли, на повышение давления влияет не только генетика, следует учитывать и другие факторы. Например, ожирение, малоподвижный образ жизни, диеты с высоким содержанием соли (натрия) и жиров.Узнайте, как контролировать гипертонию при помощи этих 5 натуральных продуктов!5 продуктов, чтобы контролировать гипертонию1. Ощутите пользу бананаВозможно, вы этого и не знали, но банан – это один из лучших по своей питательной ценности фруктов. Он невероятно полезен для здоровья!Все дело в том, что в нем содержится один очень важный минерал – калий. Он помогает противодействовать распространению натрия в теле и одновременно питает организм.На основе банана вы легко сможете приготовить разные сладкие десерты.Ингредиенты:1 стакан воды (250 мл)2 больших банана (375 г)1 стакан льда (120 г)1/2 столовой ложки порошка корицы (8 г)Способ приготовления:Вам понадобится блендер с функцией дробления льда.Просто положите в чашу банан, порезанный кусочками, и все остальные ингредиенты.Включите блендер.Можете добавлять лед по мере его измельчения.В результате у вас получится освежающий банановый коктейль.Приятного аппетита!2. Регулярно пейте лимонный сокЕсли и есть какой-то элемент, который обязательно должен присутствовать в вашем ежедневном рационе, так это лимонный сок.Как известно, сидячий образ жизни, задержка жидкости и токсинов в теле – плохие показатели. И в этом отношении лимон (со всеми своими витаминами и полезными свойствами) станет идеальным продуктом для того, чтобы контролировать гипертонию.Ингредиенты:1/2 стакана лимонного сока (135 мл)1 стакан воды (250 мл)2 столовые ложки меда (30 г)Способ приготовления:Возьмите подходящую по размеру емкость и смешайте в ней все ингредиенты.Перед потреблением дайте жидкости немного постоять (15 минут).Пейте каждое утро натощак, и уже очень скоро вы заметите положительные изменения. Ваше кровяное давление нормализуется.3. Арбуз и его удивительные свойстваМы не преувеличиваем, это действительно непревзойденный по своим свойствам продукт.Обычно артерии закупориваются из-за скопления в них тонких слоев жировых клеток. Это, в свою очередь, препятствует нормальному кровотоку. В результате риск развития сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается.А в арбузе содержатся L-цитруллин и L-аргинин – вещества, усиливающие тонус сосудов и регулирующие тем самым кровяное давление.Ингредиенты:3 ломтика арбуза без семечек (295 г)тертая лимонная цедра (5 г)Способ приготовления:Оставьте арбуз на ночь в холодильнике, так как он лучше хранится в холоде.Утром, непосредственно перед употреблением, посыпьте его лимонной цедрой.Постарайтесь, чтобы такое блюдо регулярно присутствовало в вашем рационе.Ведь это еще и прекрасный натуральный диуретик, который поможет избавить ваш организм от лишней жидкости и токсинов. А это тоже большой плюс, согласитесь.4. Оливковое маслоЭтот продукт завоевал себе мировую славу и признание. А все благодаря многочисленным полезным свойствам и универсальному применению (кулинария, домашние лекарства и пр.). В данном случае нам интересно оливковое масло потому, что с его помощью также можно контролировать гипертонию. Только потреблять его нужно регулярно.Ингредиенты:5 столовых ложек оливкового масла холодного отжима (extra virgin, 75 мл)1 щепотка чесночного порошка (5 г)1 листочек розмаринаСпособ приготовления:Возьмите ступку и хорошенько разомните в ней лист розмарина с чесночным порошком.Затем переложите эту смесь в небольшую емкость с оливковым маслом и перемешайте.Оставьте на 1 день, чтобы смесь настоялась.Пейте по 1/2 столовой ложки этого натурального домашнего лекарства каждое утро, и вы будете спасены!5. Чеснок поможет контролировать гипертониюНаконец, последний продукт из нашего списка полезных продуктов, способных контролировать кровяное давление. Это чеснок! Ни один другой продукт не в состоянии лучше расширять артерии и устранять тромбы, чем он.Кроме того, чеснок достаточно легко включить в свой рацион. Это весьма экономичное “лекарство”, но главное – оно не имеет побочных эффектов. Единственное неудобство – необходимость чистить зубы всякий раз после его потребления (и неважно, едите вы чеснок натощак или нет).А в остальном – полный порядок! Можете есть чеснок хоть каждый день (в любое время) и ни о чем не беспокоиться. Это надежная защита для вашего организма, в том числе и от гипертонии.