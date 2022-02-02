Заразившиеся Омикроном сами становятся заразными уже через два часа

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Всего два часа требуется штамму Омикрон, попавшему в организм человека, чтобы начать заражать всех окружающих вокруг него. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.По мнению эксперта по вирусологии Александра Семёнова, заразившийся штаммом Омикрон человек становится заразным для окружающих уже через два-три часа. При предыдущих версиях для этого требовалось несколько дней - это ещё один из тех факторов, которые приводят к такой высокой скорости распространения патогена. Штамм прошёл через определённые мутации, которые помогают ему приобретать как можно больше количество носителей. Это в биологических интересах самого вируса.Хотя данное свойство Омикрона является неприятным, у него есть и что-то, что внушает многим повод для оптимизма. Вирус мутировал в менее агрессивную форму, и смертность в России продолжает снижаться, несмотря на то, что ежедневно теперь заражается уже по 120 000 с лишним человек. Естественно, что в реальности их число намного больше, и речь идет только о людях, которые делают тесты. Многие заразившиеся Омикроном не имеют никаких симптомов, или ощущают лёгкую простуду, так что через тестирование они не проходят.Роспотребнадзор оценивает инкубационный период Омикрона в 25 дней. При этом сами эксперты считают, что этот вирус в 7 раз более заразен чем Дельта-штамм. Однако ранее высказывалось, что для нейтрализации Омикрона в организме требуется в 70 раз больше антител, чем при Дельта-штамме. Из-за этого большая часть вакцин против него не очень эффективна, либо вообще не помогает. К счастью, в отношении «Спутника» новости хорошие.