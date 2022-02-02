Почему пожилые люди так часто падают и как этого избежать

По оценкам ВОЗ, ежегодно в мире происходит не меньше 37,7 миллиона опасных для жизни и здоровья падений, и большинство из них приходятся на людей старше 60 лет. Руководитель «Клиники реабилитации Волковой» врач-невролог высшей категории Елена Волкова рассказала о том, с чем связана потеря равновесия в пожилом возрасте и как свести к минимуму риск падений.Чем так опасны падения?По словам Елены Волковой, часто пациенты в возрасте сильно недооценивают угрозу падения, считая, что это «естественно и ничего особенного». Но для пожилого человека такой несчастный случай может быть приговором, особенно когда речь идет о травмах в области позвоночника или бедер.Поскольку каждый второй пожилой не может подняться самостоятельно, самую большую опасность представляют падения дома, предупреждает специалист. Если на улице человеку с большой вероятностью помогут и быстро окажут медицинскую помощь, то в домашних условиях пострадавший рискует пролежать несколько часов, а то и несколько суток. Переломы, ожоги от батарей, пролежни, кровоизлияния — все эти страшные состояния можно получить, не выходя за пределы своей квартиры. Нередко после падения человек боится снова начать ходить, и укладывается в кровать уже навсегда.Что способствует падению?Падение — это один из грозных признаков старения головного мозга, предупреждает Елена Волкова. В пожилом и старческом возрасте появляется много дополнительных факторов риска:Снижение контроля над равновесием. Пожилому человеку гораздо сложнее удерживать равновесие, чем в молодости.Когнитивные расстройства. Так, болезнь болезнь Альцгеймера не ведет к падению, но нарушение способности прогнозирования, затруднение адекватной оценки степени риска — да. Например, человек идет по гололеду, а не по тротуару, не оценивая опасность для себя.Снижение остроты зрения. Пожилым людям значительно труднее ориентироваться в пространстве, даже в хорошо знакомом.Заболевания сердца, суставов и мышц. Например, падение может произойти на фоне резкого подъема артериального давления.Бесконтрольный прием психотропных препаратов. Как отметила врач, некоторые пожилые пациенты начинают принимать большие дозы транквилизаторов, особенно феназепама, вызывающего сильную мышечную слабость. «Заедая» эти препараты снотворным, они усугубляют свое состояние сильной сонливостью и рассеянностью.Малоподвижный образ жизни. Пожилому человеку критически важно поддерживать здоровую физическую активность.Неправильно подобранная обувь. Самую большую опасность представляют мягкие шлепки без задников.Как свести к минимуму риск падения?Елена Волкова рекомендует соблюдать несколько несложных правил, которые помогут избежать трагической случайности. Вот что необходимо сделать в квартире или комнате, где живет пожилой человек:Уберите с проходов все провода и шнуры, либо постелите на них коврики;Не оставляйте на полу ненужные вещи;Убедитесь, что все ковры и половики имеют нескользящую основу или надежно прикреплены к полу;Не натирайте полы скользкими составами, например, воском;Разместите мебель так, чтобы свести к минимуму риск споткнуться или удариться об нее;Установите поручни на стенках в ванной, душе и в туалете;Если человек нетвердо стоит на ногах, ему необходимо принимать душ сидя на пластиковом стуле с нескользящими ножками и пользоваться ручной душевой трубкой для ополаскивания;Постелите нескользящие коврики в ванной или душевой, а также на кухне рядом с плитой и раковиной;Вытирайте досуха любую пролитую на пол жидкость;Разместите выключатель света в пределах досягаемости у кровати и установите светильники и ночники между спальней и санузлом;Держите рядом с кроватью пожилого человека фонарик с заряженными батарейками;Часто используемые вещи и приборы должны храниться в легкодоступных местах, чтобы не было необходимости наклоняться;Лучше использовать приспособления, которые помогают избежать лишней нагрузки — например, захваты на длинной ручке или ручную тележку для переноса тяжелых или горячих предметов.Если в доме необходима стремянка, выбирайте прочную лестницу с широкими ступенями и удобными поручнями для захвата.Если пожилой человек живет один, очень важно обеспечить его мобильным телефоном или переносной трубкой стационарного телефона, чтобы в случае падения он мог вызвать помощь.Пожилому человеку нельзя вставать слишком быстро после приема пищи, длительного нахождения в положении сидя или лежа.Обязательно изучите все побочные эффекты препаратов, которые принимает ваш близкий. Некоторые из них могут вызывать головокружение и сонливость, и в этом случае необходимо быть особенно внимательным.Если человек неустойчиво стоит на ногах, обязательно обеспечьте его тростью или ходунками, даже если он проходит небольшие дистанции.