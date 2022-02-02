Детокс – 5 основных ошибок, которые мы допускаем при чистке организма

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Детокс после праздников, желание почистить печень или похудеть за неделю перед важным событием может подорвать здоровье. Как этого избежать – в статьеСесть ли на диету перед 14 февраля или похудеть к 8 марта, когда после новогодних застолий набрали вес или "шалит" поджелудочная? Нужна ли нам чистка организма и детокс после праздников и перед ними – рассказала гастроэнтеролог Евгения Белинская.Детокс после праздников, что может пойти не так?Новогодние праздники наконец позади, и ко многим пришло осознание, сколько было выпито и съедено. Теперь-то обязательно нужно что-то почистить, разгрузить, срочно посидеть на диете или начать детокс-программу. Увы, часто вместо желаемого улучшения человек получает обратное.Что делают чаще всего – резко исключают из рациона определенные продукты или стараются меньше есть. Вообще здоровому человеку достаточно есть 3 раза в день, но в пище должно быть нужное количество белков, жиров, углеводов, и это не только листья салата.Различные детокс-марафоны могут навредить, если у человека уже есть проблемы со здоровьем. Такие марафоны рассчитаны априори на здорового человека. У профессиональных нутрициологов есть марафон-пакеты, которые предполагают коррекцию, учитывающую хронические патологии организма.Но когда человек сам решает "почиститься" и, например, начинает пить по 4 литра жидкости в день, не меняя при этом образ жизни, то легко получает отеки, повышенное давление и т. д. Такие случаи не единичны.Какие основные ошибки при детоксе организма?Одна из ошибок – резко убрать сладости из вашего меню. Это вызовет еще больший дискомфорт, поэтому сладости можно оставить, но в разумных количествах: для мужчин употреблять не больше 9 чайных ложек сахара в сутки, для женщин – не более 6.Также ошибочно садиться на жесткую диету. Этого не следует делать, потому что резкое ограничение калорий в вашей еде организм воспримет как стресс. И будет максимально компенсировать дефицит из той еды, которую вы все-таки едите во время такой "разгрузки".Изначально и правда может показаться, что вес немного ушел, потому что организм покинет вода. На этом и все, включая огромный вред такой диеты для желудка и желчного пузыря.Пить около 4 и более литров воды в сутки тоже опасно для здоровья. Это может отразиться на почках и сердечно-сосудистой системе, особенно если уже есть проблемы. Чистой воды следует пить столько, сколько хочется, а не высчитывать 30 мл/кг и т. д. Эти данные уже не актуальны.Не следует принимать ударные дозы магния или желчегонных средств для чистки печени или кишечника. Диарея после такого "детокса" вовсе неполезна и не имеет ничего общего с очищением. Так вы лишь ускоряете перистальтику кишечника, в итоге всасывание полезных веществ нарушается, жидкость теряется, погибает полезная микрофлора.Желание самостоятельно пропить курс добавок с названием "детокс" может всего лишь опустошить ваш кошелек и даже навредить здоровью. Прием любых препаратов нужно согласовывать с врачом.Так что же лучше пить для детокса?Если вам очень хочется сделать что-то полезное для организма, то пить лучше чистую воду, а не желчегонные чаи и напитки, или фреши. Можно пропустить и бокальчик красного вина, но не ежедневно.Важный момент: если вы корректируете питание, да и вообще, обратите внимание на ваш стул. Нормальна частота дефекации – от 3 раз в день до 3 раз в неделю. Но при этом стул должен быть оформлен, без примесей слизи, крови или непереваренной пищи.