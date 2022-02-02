Риск ишемического инсульта у молодых женщин оказался выше по сравнению с мужчинами

Поскольку мужчины больше подвержены острым нарушениям мозгового кровообращения, и врачи, и пациенты часто подвержены стереотипу о том, что женщины реже сталкиваются с инсультами. Крупный обзор исследований показал, что это опасное заблуждение, особенно когда речь идет о молодых пациентках.Ишемический инсульт или инфаркт мозга — тяжелое поражение головного мозга, при котором его ткани повреждаются из-за нарушений мозгового кровообращения. Это наиболее распространенный вид инсульта, на его долю приходится 70—85 % от всех случаев. Чаще всего причиной становится движение тромба по артерии и закупоривание ее в узком месте. Летальность при ишемическом составляет в среднем 20%.Чтобы оценить риск инсульта у молодых мужчин и женщин в разных возрастных группах, неврологи из Университета Колорадо отобрали 19 исследований, в которых анализировались данные около 70 тысяч пациентов с этим диагнозом.Оказалось, что у молодых женщин 18-35 лет риск развития ишемического инсульта на 44% выше по сравнению с мужчинами той же возрастной группы. Этот разрыв сократился в группе 35-45 лет, однако по-прежнему остался значительным. После 45 лет вероятность инсульта у мужчин стала выше и увеличивалась с возрастом. По мнению неврологов, это может быть связано с более широкой распространенностью атеросклероза среди мужчин старшего возраста — как известно, это один из ключевых факторов риска инсульта.«Данные о том, что молодые женщины могут быть непропорционально подвержены риску ишемического инсульта, представляют серьезный отход от нынешнего научного понимания и может иметь последствия в отношении диагностики и профилактики инсультов у молодых людей», — сообщили ученые.В исследовании не рассматривались причинно-следственные связи этого феномена, поэтому причины повышенной уязвимости молодых женщин к инфаркту мозга неизвестны. Специалисты отметили, что традиционными факторами риска инсульта являются повышенное артериальное давление, высокий холестерин и атеросклероз, однако эти состояния не очень характерны для женщин 18-35 лет. Вероятно, в основе этого механизма находятся другие причины, которые пока не изучены, считают неврологи.«Одним из основных выводов этого исследования является то, что инсульт случается во всех возрастных группах, даже у молодых людей без факторов риска. Если у молодого человека любого пола появляются очаговые неврологические симптомы, врачам не следует исключать вероятность только потому, что он не соответствует типичному профилю пациента с инсультом», — подчеркнули авторы обзора.