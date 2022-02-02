Самых маленьких россиян тоже будут прививать от коронавируса

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная форма вакцины «Спутник» подойдёт для вакцинации самых маленьких россиян в возрасте от 6 месяцев до 5 лет. Пока официального решения по этому вопросу ещё не принято, но учёным данный подход кажется наиболее логичным.В течение февраля будут проходить испытания вакцины «Спутник М» в назальной форме для детей в возрасте от 6 до 11 лет. Уже сейчас ведутся наблюдения за эффективностью этой вакцины у взрослых пациентов. Вполне возможно, что по результатам этих экспериментов лучшую российскую вакцину опробуют и среди самых маленьких россиян в возрасте от 6 месяцев до 5 лет. Такую информацию сообщил глава Центра имени Гамалеи.Правда, назальная форма вакцины - не единственный вариант для маленьких жителей России. Не исключено, что им будут делать уколы вакцины «Спутник V», которую разбавят для этого в 10 раз. Так, в вакцине «Спутник М», предназначенной для детей и подростков от 12 до 17 лет, концентрация была снижена в 5 раз, и испытания показали, что данный препарат вполне успешно справляется с возложенными на него функциями. Никаких нежелательных побочных эффектов у добровольцев разного возраста выявлено не было ни при инъекциях, ни при использовании назальной формы вакцины.Дети самого юного возраста крайне редко заболевают коронавирусом с симптомами, а количество летальных исходов составляет 1 случай на 5 млн или даже того реже. Но их тоже необходимо прививать, так как они являются инкубаторами для вируса, который может мутировать и передаваться взрослым родственникам и просто людям вокруг них.