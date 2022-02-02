Смартфон поможет засечь заражение COVID-19
Методика применяет термическую амплификацию опосредованных петлей. Она была уже проверена с некоторыми смартфонами, и тесты показали, что таким образом можно обнаружить основные разновидности коронавируса. Сам метод пока не готов к выходу на рынок, к настоящему моменту протестировано всего 50 человек, из которых у 20 был симптоматический коронавирус, a у 30 - бессимптомный.
Данный тест довольно легко провести. Правда, для его осуществления понадобятся газовая конфорка и специальный раствор с реактивами, а не только смартфон, куда предварительно загружается бесплатное приложение. Слюна помещается в тестовый набор, затем нагревается на горелке, после чего туда добавляется раствор с реактивами. Необходимо посмотреть за тем, как изменяется цвет жидкости, и по этому параметру анализировать уровень вирусной нагрузки в образце слюны, чтобы сообщить о результатах теста.
В настоящий момент людям доступны экспресс-тесты на основе антигенов, которые можно приобрести в аптеках или через интернет. К сожалению, последний обрушившийся на человечество штамм Омикрон прошёл через такие мутации, из-за которых данные тесты выявляют его недостаточно хорошо. В среднем, как показывают наблюдения, эти тесты фиксируют до 65% пациентов с вирусом. А это означает, что 35% зараженных не узнают о своём состоянии и продолжают заражать окружающих, считая себя здоровыми. По-прежнему, золотым стандартом диагностики коронавируса остаётся ПЦР-тест.
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https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Инфекционные болезни
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