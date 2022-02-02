Просмотр телевизора связали с аутизмом

Исследователи полагают, что мальчики, которые смотрят телевизор не менее двух часов в день, в три с половиной раза чаще впоследствии сталкиваются с диагнозом аутизм к возрасту трех лет.Японские исследователи обнаружили одну прежде неизвестную и, вполне возможно, весомую причину аутизма. Они установили, что если маленькие мальчики тратят на просмотр телевизора не менее двух часов в день, то впоследствии они в три с половиной раза чаще сталкиваются с диагнозом аутизм. Таковы результаты сравнения проведённого у экрана времени 84 000 годовалых малышей, которым в возрасте трех лет провели диагностику аутизма. Именно в той группе, где больше всего смотрели телевизор, аутизм диагностировали в 3,5 раза чаще.Реже всего это расстройство развития выявляли у детей самого юного возраста, которые вообще не смотрели телевизор. Причём риск аутизма вырастал прямо пропорционально тому времени, которое мальчики тратили на просмотр телепрограмм. Примечательно, что похожей связи у девочек выявлено не было. Авторы исследования полагают, что оно подтверждает опыт и предыдущих научных наблюдений, показавших вред просмотра телевизора для самых маленьких детей.До сих пор наука не знает, что именно вызывает аутизм. Иногда это расстройство передаётся детям от их родителей. Исследования предполагают, что аутизм чаще встречается у детей более возрастных пап и мам, у детей женщин с лишним весом или у тех, кто во время беременности сталкивался с какими-либо осложнениями. Примерно у одного ребёнка из каждых 50-ти диагностируются расстройства аутистического спектра, которые мешают устанавливать нормальные отношения с окружающим миром и понимать эмоции людей, находящихся рядом. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)