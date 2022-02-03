Единственный способ сохранить здоровье после 60

Если вы не хотите страдать от мышечной или суставной боли после 60, то для этого существует только один способ. Это интенсивные физические нагрузки вроде бега, тенниса и плавания.Многие люди после 60 страдают от болей в суставах, более частых переломов, радикулита, артрита и тому подобных явлений. По мнению экспертов из Университета Портсмута, существует чуть ли не единственный способ их избежать или свести к минимуму. Это более интенсивные и частые физические нагрузки. Исследования с участием 6 000 человек в возрасте старше 50 лет показали, что занятия такими видами спорта, как бег, плавание или теннис не реже одного раза в неделю эффективно защищают от скелетно-мышечных болей в долгосрочной перспективе.А вот если люди надеются на умеренные нагрузки вроде танцев или пеших прогулок либо на выполнение домашних дел типа стирки и мытья полов, то они от возрастных болей не защитят. Хроническая боль является очень значительной проблемой в любом возрасте - это один из самых частых поводов для взятия больничных. Хроническая боль является наиболее широко распространённой и сложной проблемой для медиков и для самих пациентов, это повод для серьёзных эмоциональных и физических страданий, заметного снижения качества жизни.Почти 70% британцев старше 75 лет страдают от постоянных хронических болей. Несмотря на результаты исследования, тысячи пожилых людей полагают, что именно интенсивные физические нагрузки и стали причиной появления у них тех или иных болевых ощущений.