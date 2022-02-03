Правильный завтрак: какие популярные продукты нельзя есть с утра

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Медики отмечают, что пропускать первый прием пищи ни в коем случае нельзя.Важность завтрака уже давно озвучена везде и всюду. Но все же, напомним: завтракая, вы повышаете метаболизм и стабилизируете вес, потому что правильно и вовремя поев, не будете страдать от дикого голода к обеду. Также это залог хорошего настроения на весь день, ведь сытые люди менее раздражительны, а еще более внимательны и продуктивны.Но к выбору меню для завтрака тоже нужно подходить ответственно. Так, всеми любимые и давно знакомые продукты на самом деле далеко не полезны, особенно с утра. Среди них:Сухие завтраки, хлопья и магазинная гранола. Все эти "любимчики" детей и взрослых, во-первых, изготовлены из рафинированной муки, а значит, ни белка, ни пищевых волокон в них практически нет. А во-вторых, в таком завтраке полно сахара. Да, они утолят голод, но как и все быстрые углеводы, насытят буквально на пару часов. Залить молоком шоколадные шарики, конечно, просто и быстро, но лучше заменить их цельной овсянкой.Фруктовые йогурты и обезжиренные творожки. Все фруктовые наполнители – это сахар, красители и крахмал. От полезного в таком продукте остается только название. К тому же, из обезжиренных молочных продуктов практически не усваивается кальций и витамины. Врачи рекомендуют употреблять молочку с жирностью не менее 5 %. А сладкие йогурты лучше всего заменить на обычные по типу греческого (без добавок и ароматизаторов), смешав его с ягодами или семенами чиа.Пшеничный хлеб и сдоба. Все, что мы так любим запивать утренним кофе, увы, совсем не полезно. В муке высшего сорта при промышленном производстве не остается ни витаминов, ни клетчатки, зато много крахмала и клейковины. Сладкая выпечка способна провоцировать скачки сахара в крови, чрезмерную выработку инсулина и, как следствие, чувство голода. Завтракать лучше хлебом из муки грубого помола, цельнозерновым или с отрубями.Сосиски. Все мясные продукты промышленного производства изготовлены из мяса далеко не самого лучшего качества. Нередко они даже называются "мясосодержащими" – в них много ароматизаторов, консервантов, жира, пряностей и соли. Большое количество соли в рационе влечет за собой проблемы с давлением, почками и прочие неприятности. Вместо сосисок лучше завтракать яйцами и овощами.Пакетированные соки. О пользе соков на завтрак диетологи спорят уже давно как минимум потому, что свежевыжатый фреш нельзя пить натощак. В концентратах же из пакетов от соков – только воспоминание и аромат. В процессе изготовления они теряют всю клетчатку и витамины, зато щедро сдабриваются сахаром и консервантами. Если хочется побаловать себя с утра чем-то фруктовым, можно приготовить смузи.