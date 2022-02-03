Набор лишнего веса - это удар по мышлению

Исследователи из Университета Макмастера в Канаде выяснили, что избыточный вес опасен не только для здоровья сердца. Лишние килограммы могут крайне негативно повлиять и на мыслительные процессы.Наблюдая за интеллектом тысяч людей разного возраста, канадские учёные доказали существование прямого воздействия лишнего жира на способности быстро мыслить. Рост объёмов веса связан с уменьшением скорости мыслительных процессов. Это весьма примечательные результаты, поскольку они продемонстрировали, что лишний вес не только повышает традиционные факторы риска вроде сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и гипертонии, но и прямо влияет на результаты когнитивных тестов.Конечно, не каждый аспект мышления уязвим. Не обнаружено связи между повышением веса и нарушением памяти или сокращением словарного запаса. Но жир замедляет скорость обработки информации, то есть время, которое необходимо для восприятия, понимания образов, звуков и движений, а также реакции на них. Наблюдения продолжались в период с 2010 по 2018 годы, в них приняли участие 9 200 человек в возрасте от 30 до 75 лет. На момент начала наблюдений ни у кого не было сердечно-сосудистых заболеваний.Добровольцы проходили через МРТ головного мозга, чтобы точнее определять возможные повреждения кровеносных сосудов. У всех измеряли общий уровень жира в организме, а также количество этого компонента на животе и боках. Для оценки мыслительных процессов добровольцев проводили через два теста, где тщательно оценивали внимание, концентрацию и короткую память, координацию рук и глаз, а также способность воспринимать новую информацию и работать с различными вычислениями.