Диетолог объяснила, действительно ли тростниковый сахар полезнее белого

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Стоит ли платить больше.Тростниковый сахар часто считается здоровой альтернативой белому сахару. Так ли это? Какие важнейшие отличия между тростниковым и белым сахаром.Давно известно, что сахар оказывает негативное влияние на здоровье. Чрезмерное употребление сахара приводит к увеличению веса и повышает риск развития сердечных заболеваний.К сожалению, сахар присутствует в нашем ежедневном рационе, даже если мы отказались от подслащивания кофе или чая. Его можно обнаружить даже в, казалось бы, полезных продуктах (например, йогурте), поэтому так важно внимательно читать ингредиенты.Трудно полностью отказаться от сахара, поэтому мы часто ищем более здоровые заменители, например, тростниковый сахар. В отличие от белого сахара он содержит важные минералы. Но значит ли это, что он полезен и его можно есть в любом количестве?Тростниковый и белый сахар: отличияОсновное отличие тростникового сахара от белого — это его происхождение. Белый сахар изготовляют из сахарной свеклы, а тростниковый — из сахарного тростника. Тростниковый сахар лучше всего в нерафинированном виде, то есть он не был рафинирован (поэтому содержит больше минералов, чем белый сахар).Коричневый сахар также есть в магазинах. Но важно знать, что это просто белый сахар с добавлением карамели или патоки.Тростниковый сахар: свойстваМожно сказать, что тростниковый сахар немного полезнее белого сахара, но все же основным ингредиентом продукта является сахароза. Кроме того, тростниковый сахар в своем составе содержит: кальций, магний, железо, калий. Эти минералы не содержатся в белом сахаре.Тростниковый сахар: хороша ли альтернатива для людей с диабетом?Тростниковый сахар, несмотря на содержание минералов, имеет высокую концентрацию углеводов, вызывающих быстрое повышение уровня глюкозы в крови. Поэтому употребление сахара, независимо от вида, не рекомендуется диабетикам.Действительно ли тростниковый сахар лучше белого сахара?Выбирая тростниковый сахар, обращайте внимание на то, нерафинирован ли он. Этот тип сахара содержит минералы и примерно на 20 процентов меньше сахарозы, чем белый сахар.Следует помнить, что рафинированный тростниковый сахар теряет эти свойства в процессе очищения. По калорийности тростниковый сахар чуть менее калорийный, чем белый сахар, но разница невелика (белый сахар содержит 400 ккал на 100 г по сравнению с 390 ккал для тростникового сахара).Хотя тростниковый сахар несколько полезен, но любой сахар негативно влияет на углеводный баланс организма.