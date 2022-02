12 хаков с лимоном, которые поправят ваше здоровье

Многие прежде чем интересоватьсся правильным питанием, использовали лимон лишь как добавку к блюдам с рыбой и иногда опускали дольку в кружку с чаем. Но чем глубже мы погружаемся в вопросы здорового питания, тем больше способов применения лимона для себя открываем.Ниже мы собрали 12 хаков с лимоном, которые помогут вам поправить здоровье.1. Лимон как источник электролитовЛимон богат такими электролитами, как калий, магний, натрий и кальций, и многие люди даже не знают, что такая комбинация позволяет создать своими руками идеальный спортивный напиток.Вместо того чтобы тратить деньги на напитки, содержащие много сахара, вы можете приготовить намного более полезный напиток (и сделать это за меньшие деньги) в домашних условиях.Вот один из возможных рецептов: 40 мл лимонного сока размешать в 1 л воды, добавить 3 столовые ложки мёда и четверть столовой ложки соли. На выходе получим напиток на 4–5 порций.2. Лимон как усилитель иммунитетаЕсли чувствуете, что заболеваете, попробуйте выпить стакан тёплой воды с добавлением лимонного сока и мёда, чтобы укрепить свой иммунитет.Один лимон содержит примерно 50% всей дневной нормы витамина C. Вкупе с такими минералами, как кальций, железо, магний, фосфор, медь, которые тоже содержатся в лимоне, мы получаем натуральный усилитель иммунитета.3. Лимон как средство от тошноты и укачиванияУкачивание не самая приятная вещь, особенно когда это случается во время путешествий или отдыха. Если под рукой нет лекарств и аптеки поблизости тоже нет, попробуйте подержать во рту дольку лимона. Это поможет вам почувствовать себя лучше. Лимоны — отличное средство борьбы с тошнотой.4. Лимон как природный антипохмелинИногда в жизни случаются ситуации, когда на утро мы жалеем, что вчера выпили слишком много горячительных напитков. Если вдруг это произошло с вами, знайте, что вам поможет лимон.Лимон не только борется с тошнотой и снабжает организм электролитами (которые были потеряны во время застолья), но и помогает выводить токсины из печени.Выжмите лимон в воду и выпейте этот состав.5. Лимон как средство против вздутия животаВздутие живота может иметь разные причины. Но так же, как и укачивание, этот недуг подкрадывается к нам в самое неподходящее время.Если вы проснулись утром и чувствуете дискомфорт в области живота, выпейте напиток, приготовленный по специальному рецепту. Возьмите 4–5 долек огурца, нарезанную на дольки половинку лимона, четвертинку апельсина, несколько листиков мяты и опустите всё это в литровый графин с холодной водой (желательно со льдом). Это должно помочь.6. Лимон как очиститель печениПечень человека — гораздо более важный орган, чем многие из нас привыкли полагать. Хотя бы потому, что она ответственна за выполнение более сотни разных функций в организме. Забитая токсинами печень может стать причиной нарушения многих процессов, которые протекают в организме, что скажется на здоровье и самочувствии.Отличный способ очистить свою печень — это использовать кожуру лимона. Кожура цитрусовых (лимоны, апельсины) богата веществом, которое называется D-лемонен. Оно эффективно выводит из организма шлаки, в том числе токсины из печени.7. Лимон как защита от раковых опухолейЛимон и лимонный сок — это мощные источники природного антиоксиданта — витамина C. Витамин C предотвращает появление в организме свободных радикалов, которые часто становятся причиной раковых опухолей.Поэтому возьмите за правило употреблять немного лимона или лимонного сока хотя бы раз в день.8. Лимон как средство борьбы с лишним весомБезусловно, один лишь факт того, что вы едите лимон, не сделает ваше тело стройнее. Тем не менее в совокупности с диетой и физическими упражнениями ежедневное употребление лимона поможет быстрее избавиться от лишних килограммов.Всё дело в том, что лимон ускоряет метаболизм и снабжает организм энергией, позволяя оставаться активным на протяжении всего дня.Добавление небольшого количества измельчённого красного перца (чили) в воду, смешанную с лимонным соком, зарядит вас энергией и ускорит обмен веществ.9. Лимон как средство понижения уровня холестерина в организмеВ 2013 году International Journal of Humanities and Social Science проводил исследование среди людей, страдающих высоким артериальным давлением. Участников разделили на три группы. Первой группе выдали стакан воды с лимонным соком. Участникам второй группы выдали по одному яблоку. А третьей группе дали и яблоко, и стакан воды. И попросили их провести тренировку.По завершении эксперимента у участников первой группы было зафиксировано самое значительное понижение уровня холестерина. Те, у кого было и яблоко, и лимонный сок, оказались на втором месте.Из этого учёные сделали вывод, что употребление лимона действительно помогает понизить уровень холестерина в крови.10. Лимон как защита от образования камней в почкахВы уже понимаете, насколько лимон полезен для человека. Но мы описали ещё не все его свойства.Употребление лимона также предотвращает появление камней в почках благодаря содержащимся в нём цитратам. У учёных уже есть доказательства того, что цитраты, содержащиеся в моче, не позволяют кальцию склеиваться с другими веществами, что обычно и приводит к появлению камней.Пейте лимонную воду ежедневно, чтобы предотвратить появление или разрастание камней в почках.11. Лимон как помощь при астмеБлагодаря своим противовоспалительным свойствам лимон также полезен для облегчения симптомов астмы. Он снижает воспаление, дыхательные пути открываются, и человеку легче дышать.Приём одной столовой ложки лимонного сока за час до еды, согласно исследованиям, способен облегчить симптомы астмы.Важно! Лимонный сок из бутылки не производит такого же эффекта на наш организм, как свежевыжатый. Учёные из Asthma Initiative of Michigan пришли к выводу, что лимонный сок из бутылки может спровоцировать приступ астмы.12. Лимон как средство от стресса и бессонницыДля того чтобы с помощью лимона воздействовать на своё настроение и качество сна, попробуйте использовать его как средство ароматерапии.Всё, что для этого потребуется, — это свежий лимон и ёмкость с водой. Вскипятите воду, выжмите в неё лимонный сок и добавьте остатки лимона. Затем поставьте ёмкость со смесью рядом и просто вдыхайте этот аромат.Доказано, что аромат лимона снижает уровень стресса, тревоги и успокаивает разум. Это отличная альтернатива снотворным и успокоительным средствам. Попробуйте.Как видите, список полезных свойств лимона и способов его применения для улучшения здоровья довольно велик. Не так важно, воспользуетесь ли вы всеми советами или только несколькими, факт остаётся фактом: лимон должен быть одним из главных продуктов в вашем списке покупок.