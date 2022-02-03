Пять веских причин добавить в рацион чечевицу

Вкусный и полезный источник белка.Благодаря высокому содержанию клетчатки, растительного белка и многочисленных минералов чечевица — очень питательный продукт. Но полезна ли она для всех.Что такое чечевица?Чечевица относится к семейству бобовых. Она бывает разных цветов, включая красный, зеленый, коричневый, желтый и черный. Подобно другим представителям семейства, плод чечевицы — боб.Чечевица довольно быстро готовится и, как правило, имеет хорошее соотношение цены и качества.Пищевая ценность чечевицыВ 100 г вареной чечевицы — зеленой или коричневой — содержится:105 ккал/446 кДж; 8,8 г белка;0,7 г жира; • 16,9 г углеводов;5,1 г клетчатки (волокна);3,5 мг железа;40 мкг селена;30 мкг фолиевой кислоты.Чем полезна чечевица?1. Чечевица снижает риск развития некоторых хронических заболеванийИсследования показывают, что регулярное употребление чечевицы снижает риск хронических заболеваний — диабета, ожирения, рака и болезней сердца. Все это благодаря богатому содержанию защитных растительных соединений, называемых фенолами (чечевица — рекордсмен среди бобовых по содержанию фенолов). Поэтому неудивительно, что чечевица может похвастаться антиоксидантным, антибактериальным, противовирусным и противовоспалительным действием и кардиозащитным эффектом.2. Чечевица улучшает пищеварениеЧечевица особенно богата пребиотическими волокнами, которые улучшают пищеварение и подпитывают полезные бактерии кишечника, очень важные для нашего здоровья. Диета, богатая клетчаткой, связана с пользой для здоровья, включая снижение риска колоректального рака.3. Чечевица оздоравливает сердцеЧечевица богата клетчаткой, фолиевой кислотой и калием, что делает ее отличным выбором для поддержания сердца, для контроля артериального давления и уровня холестерина. Она также содержит железо и витамин В1, которые являются источником энергии и содействуют устойчивому сердцебиению.4. Чечевица способствует контролю уровня сахара в кровиВсе бобовые, включая чечевицу, имеют низкий гликемический индекс (ГИ), замедляющий скорость, с которой энергия, получаемая от них, выделяется в кровь. Это способствует нормализации уровня сахара в крови. Высокое содержание клетчатки также делает бобовые очень сытными, что помогает контролировать аппетит.5. Чечевица является источником растительного белкаЧечевица — богатый источник белка, что делает ее отличной альтернативой мясу или рыбе. Почти треть калорий чечевицы поступает из белка, что делает чечевицу третьей по содержанию белка среди всех бобовых и орехов. Как в других бобовых, в чечевице немного незаменимых аминокислот — метионина и цистеина. Это легко решается при соединении чечевицы с зерновыми культурами — рисом или пшеницей.Для всех ли безопасна чечевица?Для большинства людей чечевица является здоровым дополнением к сбалансированной диете. Надо отметить, что так же, как другие бобовые, чечевица содержит природные соединения, которые обычно называют антиэлементами. К ним относится фитиновая кислота, которая связывает железо и цинк и затрудняет усвоение этих минералов. Содержание фитиновой кислоты в чечевице на самом деле ниже, чем в кукурузе, пшенице и соевых бобах. Кроме того, количество этих антиэлементов можно уменьшить путем замачивания и кулинарной обработки.В некоторых регионах Европы были отмечены случаи аллергии на чечевицу. Особенно в Испании, где она встречается чаще, чем аллергия на арахис. Если у вас аллергия на другие бобовые — нут или горох, то вы, вероятно, будете подвержены и аллергии на чечевицу.