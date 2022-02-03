Пять веских причин добавить в рацион чечевицу
Благодаря высокому содержанию клетчатки, растительного белка и многочисленных минералов чечевица — очень питательный продукт. Но полезна ли она для всех.
Что такое чечевица?
Чечевица относится к семейству бобовых. Она бывает разных цветов, включая красный, зеленый, коричневый, желтый и черный. Подобно другим представителям семейства, плод чечевицы — боб.
Чечевица довольно быстро готовится и, как правило, имеет хорошее соотношение цены и качества.
Пищевая ценность чечевицы
В 100 г вареной чечевицы — зеленой или коричневой — содержится:
105 ккал/446 кДж; 8,8 г белка;
0,7 г жира; • 16,9 г углеводов;
5,1 г клетчатки (волокна);
3,5 мг железа;
40 мкг селена;
30 мкг фолиевой кислоты.
Чем полезна чечевица?
1. Чечевица снижает риск развития некоторых хронических заболеваний
Исследования показывают, что регулярное употребление чечевицы снижает риск хронических заболеваний — диабета, ожирения, рака и болезней сердца. Все это благодаря богатому содержанию защитных растительных соединений, называемых фенолами (чечевица — рекордсмен среди бобовых по содержанию фенолов). Поэтому неудивительно, что чечевица может похвастаться антиоксидантным, антибактериальным, противовирусным и противовоспалительным действием и кардиозащитным эффектом.
2. Чечевица улучшает пищеварение
Чечевица особенно богата пребиотическими волокнами, которые улучшают пищеварение и подпитывают полезные бактерии кишечника, очень важные для нашего здоровья. Диета, богатая клетчаткой, связана с пользой для здоровья, включая снижение риска колоректального рака.
3. Чечевица оздоравливает сердце
Чечевица богата клетчаткой, фолиевой кислотой и калием, что делает ее отличным выбором для поддержания сердца, для контроля артериального давления и уровня холестерина. Она также содержит железо и витамин В1, которые являются источником энергии и содействуют устойчивому сердцебиению.
4. Чечевица способствует контролю уровня сахара в крови
Все бобовые, включая чечевицу, имеют низкий гликемический индекс (ГИ), замедляющий скорость, с которой энергия, получаемая от них, выделяется в кровь. Это способствует нормализации уровня сахара в крови. Высокое содержание клетчатки также делает бобовые очень сытными, что помогает контролировать аппетит.
5. Чечевица является источником растительного белка
Чечевица — богатый источник белка, что делает ее отличной альтернативой мясу или рыбе. Почти треть калорий чечевицы поступает из белка, что делает чечевицу третьей по содержанию белка среди всех бобовых и орехов. Как в других бобовых, в чечевице немного незаменимых аминокислот — метионина и цистеина. Это легко решается при соединении чечевицы с зерновыми культурами — рисом или пшеницей.
Для всех ли безопасна чечевица?
Для большинства людей чечевица является здоровым дополнением к сбалансированной диете. Надо отметить, что так же, как другие бобовые, чечевица содержит природные соединения, которые обычно называют антиэлементами. К ним относится фитиновая кислота, которая связывает железо и цинк и затрудняет усвоение этих минералов. Содержание фитиновой кислоты в чечевице на самом деле ниже, чем в кукурузе, пшенице и соевых бобах. Кроме того, количество этих антиэлементов можно уменьшить путем замачивания и кулинарной обработки.
В некоторых регионах Европы были отмечены случаи аллергии на чечевицу. Особенно в Испании, где она встречается чаще, чем аллергия на арахис. Если у вас аллергия на другие бобовые — нут или горох, то вы, вероятно, будете подвержены и аллергии на чечевицу.
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