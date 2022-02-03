Источник витаминов: нутрициолог рассказала, какие овощи следует выбирать зимой

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Выбирайте сезонные продукты, чтобы наполнить рацион витаминами.Все мы скучаем зимой по свежим ароматным овощам. Но это не значит, что, кроме картофеля, нечем пополнить свой рацион. На какие именно овощи обратить внимание в холодное время года, рассказывает нутрициолог Ольга Дорош.Зимой нет овощей/все с нитратами — что есть? Делюсь идеями, дополняйте своими.Все виды капусты (салат/тушим/запеканки):белокочанная капуста;фиолетовая капуста;брюссельская;пекинская капуста;цветная капуста (берите мороженую, варите аль денте);брокколи (свежая или мороженая, варить 2-3 мин.).Квашеные продукты:капуста;огурцы;помидоры.Замороженные смеси, брокколи, цветная, баклажаны и т.п.Сразу скажу — мороженые ягоды, фрукты, зелень, овощи ЭТО НОРМАЛЬНО! Часто в них больше витаминов и минералов, чем у лежащих на полках.Сезонные овощи, кроме капусты:Корень сельдерея (делаем пюре, трем в салаты, запекаем пластинки с маслом в духовке)??.Тыква (крем-суп, запеченная в духовке с травами).Все виды редьки. Попробуйте редьку дайкон (режу в салаты, тру ее, добавляю яйцо, йогурт, горчицу, специи) и то же с редькой розовой лобо.Морковь.Красная свекла.Лук-порей.ЗеленьОна же вся «химатозная», скажете вы. И да, будет меньше витаминов/минералов, но клетчатка и хлорофилл никуда не делись! Еще есть пучки петрушки у бабушек на рынке. Продукты, богатые антиоксидантами, с высоким содержанием витамина С уменьшают переваривание нитратов. Но если все-таки у вас есть боязнь магазинных миксов, в качестве альтернативы предлагаю вам микрогрин. Также есть замороженная петрушка, кинза, укроп. Также тушу замороженный шпинат.Кстати, по методу тарелки в отдел овощей попадут еще:грибы;замороженный зеленый горошек (это вообще нельзя сравнивать с фасолью или нутом по составу!);стручковая зеленая фасоль;спаржовка и спаржа;водоросли (берите сухие или мороженые и сами маринуйте их).Зимой также покупаю болгарский перец, помидорки черри/коктейльные, они вкусные. Не бойтесь нитратов, согласно исследованиям, польза от регулярного употребления овощей и фруктов превышает потенциальный вред.