Упражнения Мантэк Чиа, которые укрепят почки, печень и глаза
Похлопывание стоп гармонизирует воду и огонь в теле. Для здоровья тела необходимо, чтобы вода сосредоточивалась в его верхней части, а огонь — в нижней. Это объясняется тем, что голова и мозг должны пребывать в прохладе и спокойном состоянии, а ладони и стопы — в тепле. Когда человек болен, его голова становится горячей, а ладони и стопы холодными, влажными и липкими от пота.
Похлопывание стоп — средство для укрепления почек и питания печени и глаз
Прохлопывая подошвы стоп, вы направляете огонь и тепло вниз, а воду и холод вверх, к голове. Воздействуя на точку почек обеих ступней (точка юнцюань), вы открываете энергетические каналы, через которые сможете впитывать энергию Земли.
Похлопывание ступней рекомендуется также и тем, кто страдает от застоя энергии (когда ци не может свободно циркулировать по телу), постоянной тошноты, головных болей, головокружения, звона в ушах и других нарушений.
Похлопывание стоп нормализирует функцию сердца и почек. Когда почки восстанавливаются, они обеспечивают полноценное питание печени, что улучшает работу глаз.
Мастер цигун Хуан Рунтан в своей книге «Сокровище цигун в традиционных целительских школах» пишет, что похлопывание стоп «благотворно воздействует на печень и улучшает зрение; помогает при хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, а также различных болезнях глаз (близорукости, дальнозоркости, слабом зрении)».
Китайская медицина утверждает, что с помощью похлопывания ступней можно устранить следующие нарушения: недостаток инь (холод), переизбыток ян (тепло), излишек тепла в верхней части тела, недостаток энергии в нижней части тела (незаземленность), болезни сердца и почек, несбалансированный рост ян в печени, проблемы с семяизвержением, ночную потливость, учащенное сердцебиение, плохую память, бессонница, психический стресс, неврастению, мигрени, боль в спине и коленях, анемию, депрессию, слабое зрение, болезни печени и желчного пузыря.
По словам мастера Рунтана: «Практикуя До-Ин, вы не должны непременно верить в концепцию этой системы, главное, чтобы вы серьезно относились к самому процессу. Тогда практика принесет вам пользу независимо то того, верите ли вы или нет».
Техника До-Ин: похлопывание ступней для укрепления почек и уравновешивания энергетических центров
Доказано, что регулярное похлопывание ступней способствует улучшению физического и ментального здоровья, восстановлению зрения и долголетию. Эта техника, суть которой состоит в том, чтобы хлопать по стопе всей ладонью, предназначена для раскрытия двух энергетических каналов, проходящих через две акупунктурные точки — точку почек юнцюань, находящуюся на стопе, и точку лаогун, расположенную на ладони (см.рис.)
1. Сядьте на стул, закройте глаза и расслабьте тело.
2. Дышите естественно. Отключите посторонние мысли. Посидите в тишине несколько минут.
3. Откройте глаза. Положите правую стопу на левое колено.
4. Открытой ладонью левой руки ударяйте по своду стопы, так чтобы точка лаогун в центре левой ладони попадала на точку юнцюань на правой стопе.
5. Не напрягайте ладонь. Удары должны быть средней силы — не слабыми, но и не слишком сильными. Не бейте по стопе жесткой или твердой рукой; сложите ладонь лодочкой, запястье расслабьте. Выполняйте эту процедуру в среднем темпе — примерно один удар в секунду.
6. Теперь положите левую стопу на правое колено и похлопайте по ней правой ладонью.
7. Несколько минут просто посидите в тишине.
Начните практиковать эту технику с пятидесяти хлопков каждые утро и вечер. Со временем доведите их количество до ста, а впоследствии и до двухсот раз. Когда акупунктурные точки откроются, на что потребуется не менее нескольких недель практики, вам будет достаточно пятидесяти похлопываний перед сном.
Внимание. В течение первых двух недель практики воздействуйте на стопы мягкими и легкими хлопками, чтобы не допустить болезненных ощущений. Постепенно увеличивайте силу хлопков. Когда акупунктурная точка на стопе откроется, боль, покалывание, жжение и покраснение в этой области исчезнут.
Если у вас низкое давление или гипогликемия, при похлопывании стопы положите свободную руку себе на макушку.
Нельзя практиковать эту технику при наличии серьезных проблем со здоровьем, таких как рак или болезни сердца, а также при сильной слабости. В этом случае легонько массируйте стопы и живот в течение нескольких минут
Упражнение для внутренних органов: Хождение по-медвежьи (Египетская техника)
Ходите по-медвежьи, опираясь о пол ладонями и стопами в течение минуты минимум три раза в неделю. Добавляйте каждый месяц по минуте, до трех минут.
Это упражнение успокаивает нервы и стимулирует приток свежей крови к глазам и мозгу. Передвигаясь таким образом, вы укрепляете мышцы плеч, спины, рук и ног. При этом повышается выносливость и сопротивляемость организма.
Такой способ передвижения заставляет преодолевать притяжение, что препятствует опущению внутренних органов. Происходит внутренний массаж органов брюшной полости и толстой кишки, вследствие чего устраняются запоры и проблемы желудочно-кишечного тракта.
Это упражнение требует некоторой сноровки. При его выполнении вам необходимо передвигаться на всех четырех конечностях, как медведи, кошки и собаки. Для этого одновременно шагните вперед правой рукой и левой ногой, а затем левой рукой и правой ногой. Одновременное использование противоположных рук и ног активирует правое и левое полушарие мозга, гармонизируя функционирование мозга и тела.
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